Aperte le iscrizioni al corso di “Storytelling per l’Audiovisivo” per imparare a raccontare storie che lasciano il segno

Un’opportunità unica per chi lavora con le immagini e le parole: sabato 7 giugno prende il via “Storytelling per l’audiovisivo”, terzo corso di formazione di livello base/intermedio organizzato da Associazione Giuseppe De Santis e Spin Lazio Digital Academy e rivolto a videomaker, editor, content creator e storyteller digitali. Un percorso intensivo di 18 ore – che si terrà presso la sede di Spin Lazio Digital Academy in via Appia lato Itri n°44 – per apprendere le tecniche narrative più efficaci e portare i propri contenuti a un livello superiore.

L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti pratici e teorici per creare contenuti visivi efficaci, coinvolgenti ed emozionanti, capaci di catturare e mantenere viva l’attenzione del pubblico. Dalla costruzione della struttura narrativa alla scelta del linguaggio visivo, i partecipanti affronteranno le sfide dello storytelling contemporaneo attraverso esercitazioni individuali e collaborative.

Il corso è diretto da Daniel Alegi – filmmaker ed educatore con esperienza internazionale che ha fondato a Los Angeles l’hub di consulenza e mentorship per giovani filmmaker “Cinemahead Lab” e condotto numerosi workshop internazionali – e coordinato da Marco Grossi – docente di Storia del Cinema e del Video all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Alegi si concentrerà sui fondamenti dello storytelling, sulle tecniche di engagement, sull’uso del linguaggio visivo e sul potere della narrazione nei diversi formati digitali, ma anche sulle tecniche di espressione e public speaking e su come trasformare informazioni e dati in storie coinvolgenti; Grossi guiderà i partecipanti alla scoperta della struttura in tre atti, delle figure dell’eroe e dell’antieroe e dei modelli narrativi e delle loro variazioni.

Tra gli altri temi trattati nel corso: l’arte e la scienza dello storytelling innovativo; la trasformazione di sfide comunicative in narrazioni efficaci; l’uso strategico di immagini, suoni e ritmo nei contenuti audiovisivi; l’adattamento dello storytelling ai diversi media: social, documentari e video narrativi.

Perché partecipare? In un mondo in cui la comunicazione visiva è sempre più centrale, saper raccontare una storia in modo chiaro, emozionante e strategico è una competenza essenziale. Questo corso è pensato per chi vuole fare la differenza nei propri progetti creativi e comunicativi, anche in ambito aziendale.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e frequenza è possibile contattare Spin Lazio S.r.l. al numero 348.6136965 o inviare una mail a comunicazioni@spinlazio.com.

Impara a raccontare storie che parlano davvero al tuo pubblico: il viaggio inizia il prossimo 7 giugno.