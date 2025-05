Gianluca Marzinotto sulle considerazioni del governatore Panetta (Banca d'Italia) a margine della presentazione della Relazione annuale sul 2024

La Relazione presentata dal Governatore Fabio Panetta offre un’analisi puntuale del contesto attuale, evidenziando la solidità del sistema bancario italiano in uno scenario globale segnato da tensioni commerciali, spinte protezionistiche e frammentazione economica. È incoraggiante che il nostro sistema bancario continui a mostrare resilienza patrimoniale e reddituale. Tuttavia, come giustamente sottolineato dal Governatore, questa solidità va tutelata e rafforzata attraverso un quadro regolamentare coerente ed efficace. In un contesto di rischi crescenti, non si può cedere alla tentazione della deregolamentazione: serve invece armonizzare le regole tra gli Stati membri e puntare a un ‘testo unico’ europeo, che assicuri certezza normativa e condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori. Le operazioni di aggregazione e fusione, che stanno interessando il settore, devono essere ben concepite, orientate unicamente alla creazione di valore e capaci di garantire solidità patrimoniale, qualità dei servizi e rafforzamento industriale. Il loro obiettivo non può essere solo dimensionale, ma deve tradursi in vantaggi concreti per famiglie, imprese e territori. Sarà essenziale per la BCE mantenere un approccio pragmatico e flessibile, in grado di adattarsi all’evoluzione dei mercati finanziari e creditizi. Al contempo, è opportuno che l’Unione Europea compia un salto di qualità sul piano politico ed economico: rafforzare l’unificazione del mercato dei capitali, colmare il divario tecnologico con le altre economie avanzate e investire concretamente nella transizione digitale ed energetica. Le banche del territorio, come la nostra, continueranno a svolgere un ruolo centrale nel sostenere il tessuto economico e sociale del Paese, valorizzando il rapporto diretto con clienti e comunità. È essenziale che questo modello venga riconosciuto e sostenuto, all’interno di una cornice normativa stabile e orientata alla crescita sostenibile.