Il PD chiede interventi concreti e non promesse per la situazione di Via Salto I e del Consorzio Rio Claro

Il Partito Democratico di Fondi esprime piena solidarietà ai cittadini del Consorzio Rio Claro 1 e al suo amministratore Alberto Pacella, che da anni denunciano l’inaccettabile stato di degrado in cui versa Via Salto I, senza ottenere risposte efficaci da parte dell’Amministrazione comunale.

Parliamo di una strada comunale, su cui si affacciano ben 360 unità immobiliari che contribuiscono regolarmente con IMU e TARI, ma che in cambio non ricevono alcun servizio essenziale, se non – ironia della sorte – le strisce blu per la sosta a pagamento. È questo il concetto di “servizi al cittadino” dell’amministrazione Maschietto?

È vergognoso che da oltre tre anni, nonostante sopralluoghi, incontri e promesse, la situazione sia rimasta invariata. L’asfalto dissestato rappresenta un pericolo quotidiano per residenti, anziani, bambini e persone con disabilità. Non siamo più davanti a un semplice disservizio, ma a una vera e propria mancanza di rispetto verso una comunità intera, lasciata sola a farsi carico perfino dell’illuminazione e della pulizia di una strada pubblica.

L’ennesimo esempio di un’amministrazione sorda alle richieste dei cittadini, capace solo di annunciare e mai di realizzare. E intanto, mentre si moltiplicano le parole su sviluppo turistico, valorizzazione delle marine e “progetti per il territorio”, chi vive stabilmente nelle zone periferiche viene puntualmente dimenticato.

Il Partito Democratico chiede con forza un intervento immediato su Via Salto I e un cambio di passo radicale nel modo di intendere il rapporto tra Comune e cittadini. La fiducia si conquista con i fatti, non con le passerelle e le promesse.