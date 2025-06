La Mint Vero volley Monza vince lo scudetto U15 nelle finali nazionali giovanili di pallavolo

È giunta al termine una settimana intensa di volley: la corazzata della Mint Vero Volley Monza si è laureata campione nazionale Under 15 alle BigMat Finali Nazionali Giovanili sotto gli occhi di un Palazzetto dello Sport di Fondi gremito. Nella mattinata del 2 giugno, la formazione lombarda ha superato i cugini degli Allianz Diavoli Rosa dopo una finale lunga ben 5 set.

Un cammino netto quello percorso dalla compagine lombarda in queste FNG conclusesi nel Lazio; la Mint Vero Volley Monza ha infatti superato la Fase Finale al comando del Girone F con tre vittorie e zero set persi. Gli atleti di coach Riccardo Ballabio nella giornata di ieri hanno poi superato la Materdomini Volley (Puglia) nei quarti di finale, per poi avere la meglio in semifinale contro la Kioene Padova (Veneto). Capitan Storini e compagni non potevano chiudere il torneo in maniera migliore; il successo contro l’Allianz Diavoli Rosa ha dunque regalato alla Mint Vero Volley Monza lo Scudetto tanto atteso; per il club monzese si tratta infatti del terzo titolo stagionale dopo quelli ottenuti nelle categorie Under 17 e Under 19 maschili. Con l’assegnazione di questo ultimo trofeo, incredibile spot per il mondo pallavolistico giovanile italiano, è dunque calato il sipario su questa nuova edizione delle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2025.

Fabrizio Macaro, Assessore allo Sport di Fondi: