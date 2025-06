Ordinanza antivetro e bivacco firmata dal sindaco Maschietto per contrastare il degrado urbano

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un’ordinanza volta a contenere fenomeni che comportano rischi per la sicurezza urbana, ripercussioni in termini di degrado urbano, ambientale e sociale e pericoli per la pubblica incolumità. Fino al prossimo 30 settembre, dalle 20:00 alle 6:00, in alcune aree sensibili, sono vietati, oltre al bivacco ingiustificato in luoghi pubblici, anche la vendita di bevande in vetro.

L’ordinanza che ho firmato – spiega il sindaco Beniamino Maschietto – ha anche e soprattutto lo scopo di andare in contro alle forze dell’ordine in un’ottica di collaborazione reciproca. La presenza di gruppi di persone che tendono ad alzare il gomito, per esempio, spesso sporcando la città o facendo baccano, è difficile da reprimere da parte delle divise che, talvolta si ritrovano a intervenire senza poi avere in mano strumenti per reprimere il fenomeno. Come spesso molti replicano all’arrivo della volante, infatti, sedere su un marciapiede, all’esterno di un negozio, e bere un super alcolico non è un reato. Ma le cose si complicano se a bere non un bicchiere, ma intere bottiglie, sono decine di persone. Senza considerare i rischi per la pubblica incolumità quando i vetri vengono utilizzati come armi, o per l’ambiente, quando i rifiuti vengono abbandonati tra strade, gradinate, piazze o marciapiedi. Con questa ordinanza intendo quindi richiamare tutti all’ordine e vietare incresciosi fenomeni di degrado urbano, ambientale e sociale.

DOVE

Nel centro storico e in particolare in Corso Appio Claudio, Piazza della Repubblica, Piazza Felice Chiusano, Piazza Duomo, Piazza IV Novembre, Piazza Unità d’Italia e Piazza Municipio, e in strade in cui il fenomeno del bivacco è particolarmente diffuso quali via Roma, Piazza Cesare Beccaria, viale Guglielmo Marconi, Viale Regina Margherita e nel parcheggio dell’Area mercatale.

DIVIETO DI BIVACCO

È vietato il bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico, con permanenza prolungata e ingiustificata, anche mediante sedute su scalinate, marciapiedi, muretti o altre superfici non destinate alla sosta, qualora tale condotta determini intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica.

DIVIETO DI VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN VETRO

È vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, da parte di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e distributori automatici. È inoltre vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico, al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza autorizzate.

ECCEZIONI

Il divieto non si applica alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all’interno dei locali stessi, nei dehors e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

SANZIONI

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dalle leggi vigenti in materia, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, si applicheranno sanzioni comprese tra 25 e 500 euro.

ORARI E SCADENZA DEL PROVVEDIMENTO

L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre 2025, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.