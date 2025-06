La replica del comune sul manto stradale dissestato in via Salto I

In merito agli articoli pubblicati a mezzo stampa sui lavori di asfaltatura in via Salto I, si precisa che il Settore Lavori Pubblici ha già affidato ad un agronomo uno studio volto a verificare la fattibilità dell’intervento.

Per rifare il manto stradale è infatti necessario tagliare le radici dei pini che hanno causato grossi dossi e rigonfiamenti lungo l’intera arteria.

La questione è ben nota all’Amministratore del Consorzio Rio Claro 1 Alberto Pacella che ha personalmente incontrato i tecnici comunali incaricati di effettuare tutte le verifiche propedeutiche all’intervento.

A causare il dissesto del manto stradale sono infatti gli alberi non manutenuti degli stessi privati che, adesso, fanno pressioni per il rifacimento dell’asfalto.

Tuttavia, la questione non è di immediata risoluzione in quanto eventuali tagli radicali non ponderati potrebbero causare danni alle piante tali da comportare, con il tempo, la caduta delle stesse con conseguenze ben più gravi su case e persone come già accaduto in alcuni comuni limitrofi.

Occorre altresì precisare che la strada in questione, formalmente e catastalmente, non è del Comune. L’ente, trattandosi di un’arteria a uso pubblico, può comunque effettuare i lavori e si è reso disponibile per farli ma, onde evitare conseguenze peggiori e onerose richieste di risarcimento, per intervenire ha bisogno di tutte le tutele del caso.