Il 22 giugno torna l'infiorata in viale Vittorio Emanuele III e Piazza Duomo

Torna, a gran richiesta, la terza edizione dell’Infiorata organizzata, in occasione del Corpus Domini 2025, dall’Associazione Filippo II - Contrada Sant'Andrea con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione della Pro Loco Fondi, della Parrocchia di San Pietro Apostolo, dei Falchi di Pronto Intervento, dei Centri Anziani Domenico Purificato e Lido di Fondi, del Parco Nicholas Green, della scuola di ballo Simona Kaos e delle Associazioni Amici di San Raffaele, Andos, Giulio Cesare, Atuttotondo e La Famiglia. Un tappeto di riccioli colorati e decorazioni impreziosirà Viale Vittorio Emanuele III e Piazza Duomo. Taglio del nastro previsto alle ore 11:00.

Anche quest’anno – spiega Rossella Pannozzo, presidente dell'Associazione Filippo II - Contrada Sant'Andrea – c’è un gran lavoro dietro questo evento che fa parte della tradizione fondana. Decine tra persone e attività stanno fornendo materiale di recupero per arricchire cromaticamente i disegni. La realizzazione dell’infiorata per la celebrazione del Corpus Domini è una tradizione molto antica, caduta in disuso negli ultimi anni, che con la collaborazione di tanti abbiamo voluto recuperare destando grande entusiasmo da parte della cittadinanza.