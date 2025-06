Mercoledì 11 giugno la prossima seduta del Consiglio comunale

Si terrà il prossimo mercoledì 11 giugno, presso la sala consiliare “Luigi Einaudi”, con inizio alle ore 9:00, la prossima seduta pubblica straordinaria del Consiglio comunale (II convocazione giovedì 12 giugno 2025 alle ore 10:00). Sono 8, in totale, i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Intervento di riqualificazione ambientale di un parco pubblico e parcheggio in località Capratica - presa d'atto analisi del territorio redatta ai sensi della L.R. 03 gennaio 1986, n. 1 relativa all'inesistenza di Usi Civici;

3. Proposta di perimetrazione via Appia-via Igino Cardinale- via Acquachiara ai sensi dell'art.3 della legge regionale 18 luglio 2017 n. 7 avente per oggetto "Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio" Approvazione definitiva della proposta e dichiarazione di efficacia della stessa;

4. Mozione "per il riconoscimento dello Stato di Palestina" (prot. 24259 del 31.03.2025);

5. Mozione "Intitolazione di Piazza Municipio a Fernando Mariano Di Biasio primo sindaco eletto democraticamente a Fondi" (prot. 24259 del 31.03.2025);

6. Mozione "per la sistemazione e riqualificazione dell'anfiteatro comunale di Fondi e per l'implementazione di un sistema di sorveglianza costante" (prot. 32034 del 05/05/2025);

7. Mozione "Istituzione Garante Comunale per l'infanzia e l'Adolescenza" (prot.40319 del 06.06.2025):

8. Interpellanze e interrogazioni.

La seduta sarà trasmessa anche in streaming sui canali social del Comune di Fondi (Facebook e YouTube).