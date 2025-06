La città punto di riferimento per la formazione su anticorruzione e trasparenza

Dopo l’adesione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa, avvenuta con una delibera di Consiglio comunale approvata all’unanimità lo scorso 29 aprile, entra nel vivo un percorso formativo sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza dedicato ad amministratori e dipendenti pubblici. Il Comune di Fondi si trasformerà in una vera e propria Accademia della PA per l’aggiornamento, la crescita professionale e la formazione continua di tutti coloro che cooperano nel funzionamento della macchina amministrativa.

Da una necessità, dunque, è nata un’opportunità, per il singolo dipendente/amministratore e, a cascata, per la collettività che beneficerà dell’Accademia con servizi più efficienti e all’avanguardia.

L’inaugurazione dell’Accademia territoriale, che avverrà in concomitanza con la prima importante giornata formativa, si terrà venerdì 13 giugno alla presenza, oltre che delle autorità locali, anche dei sindaci dei comuni limitrofi.

Fondi potrà infatti diventare un punto di riferimento anche per la formazione dei dipendenti della PA di altri enti.

In occasione della prima giornata formativa, in programma venerdì 13 giugno presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”, sarà presente Santo Fabiani, professore Università Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.

A partire dal 2025 – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – i dirigenti dovranno assicurare una quota di formazione annua, per ciascun dipendente, di ben 40 ore. Questo strumento ci aiuterà a rispettare la sempre più stringente normativa ma anche e soprattutto a migliorare le performance dell’Ente e, di conseguenza, i servizi erogati; in generale ci aiuterà a garantire un migliore, più trasparente e sicuro funzionamento della macchina amministrativa. Ringrazio il nostro segretario generale Anna Maciariello per il suggerimento che, con voto unanime del Consiglio, abbiamo subito voluto sposare e promuovere con convinzione e celerità.