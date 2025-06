Fondi Vera denuncia il mancato interesse del Comune alle risorse assegnate dal Governo per attivitÃ  socioeducative in favore dei minori

Fondi è inspiegabilmente fuori dall’elenco di Comuni che hanno manifestato interesse per ottenere il finanziamento di attività socioeducative in favore dei minori. Fuori non perché escluso ma perché non ha proprio manifestato interesse. Proprio così.

C’era tempo per farlo fino all’8 Maggio, poi il termine è stato prorogato al 19 Maggio. Sarebbe bastato accedere alla Piattaforma per il finanziamento dei Centri Estivi. Non è stato fatto. Perché? Il nostro Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone lo ha chiesto al Sindaco nel Consiglio Comunale di Mercoledì.

Pensate che in Provincia di Latina 31 Comuni su 33 hanno, invece, raccolto questa opportunità, e riceveranno somme importanti (Terracina oltre 45mila Euro, Cisterna 42mila, Formia 38mila, solo per fare qualche esempio). Al palo Fondi e Roccasecca dei Volsci.

Lo abbiamo scoperto nei giorni scorsi, quando il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato il quadro definitivo dei Comuni beneficiari del finanziamento con tanto di quote assegnate. Nella sola Regione Lazio circa 6milioni di Euro per 315 Città.