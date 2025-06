Dal 1 al 6 Luglio il gusto fondano arriva al Coca Cola Pizza Village di Napoli con "Nonna Parmì"

Quando la passione per la pizza diventa racconto del territorio, il risultato è una creazione che unisce culture culinarie e identità locali.

È con questo spirito che Maruzzella, pizzeria e ristorante nel cuore di Fondi, dal 1 al 6 luglio partecipa all’edizione 2025 del Coca Cola Pizza Village a Napoli, uno dei più grandi eventi europei dedicati alla pizza, che ogni anno trasforma la città partenopea in un villaggio del gusto, tra showcooking, incontri, musica e migliaia di visitatori da tutto il mondo, portando con sé molto più di una ricetta: porta il volto autentico del Sud Pontino, i suoi prodotti, le sue storie.

A rappresentarlo, una pizza che ha già il sapore dell’icona: “Nonna Parmì”, omaggio affettuoso alla cucina familiare del Sud e simbolo di un incontro tra la tradizione napoletana e quella fondana.

Il suo impasto ad alta idratazione custodisce un equilibrio perfetto tra leggerezza e struttura, mentre la farcitura racconta in ogni ingrediente un frammento del territorio. Le melanzane locali affumicate, il ciliegino arrostito della Piana di Fondi, l’olio extravergine d’oliva degli uliveti circostanti, e perfino il pane all’aglio rustico usato per il crumble: tutto parla di radici, di stagioni, di artigianalità.

In uscita dal forno, la pizza è completata da stracciatella di bufala, Parmigiano Reggiano DOP 30 mesi, polvere di buccia di melanzana disidratata, basilico fresco e un filo d’olio EVO.

Partecipare al Pizza Village non significa solo portare una pizza, ma presentare un’intera comunità - dichiara Enzo Cocozza, gestore e volto di Maruzzella. - Ogni ingrediente che usiamo racconta il nostro legame con la terra, con la tradizione contadina e con le persone che ci permettono di offrire qualità vera. Con la ‘Nonna Parmì’ vogliamo far conoscere a Napoli l’anima di Fondi, attraverso i suoi sapori migliori.

Il Pizza Village diventa così teatro di un dialogo sincero tra territori. Da una parte la capitale della pizza, Napoli, con la sua maestosa tradizione; dall’altra Fondi, con la sua forza agricola e identità gastronomica ancora tutta da scoprire.

In mezzo, una pizza che è memoria e sperimentazione, orgoglio e futuro, e che dimostra come la cucina possa essere il linguaggio più diretto per raccontare chi siamo.