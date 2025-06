Domenica 22 giungo giornata comunitaria “Una Città, una Comunità” di Fondi Vera

Domenica 22 Giugno la nostra Comunità vivrà una delle giornate più importanti. Un’opportunità per ritrovare vecchi e nuovi amici, passare qualche ora in un luogo meraviglioso e pensare al futuro. Con la consapevolezza di dover moltiplicare l’impegno, lavorare sodo su proposte e idee, collaborare con le altre forze alternative, coinvolgere sempre più Cittadini attorno al nostro Progetto, che non è solo politico ma anche e soprattutto sociale e culturale. Perché siamo convinti che Fondi ne abbia bisogno.

Domenica mattina presenteremo i risultati di “Fondi 2030”, il ciclo di incontri tematici che ci ha accompagnato da Settembre 2023 fino allo scorso mese di Maggio. Lo faremo attraverso le voci di Tina Di Fazio, Erman De Arcangelis, Paola Di Biasio e Milena Trani. Con loro rivivremo le tappe di un percorso incredibile. Con il Presidente del Movimento Francescopaolo De Arcangelis e la Vice Presidente Valentina Tuccinardi faremo un bilancio di questa “storia”, iniziata nell’Autunno del 2019 e divenuta giorno dopo giorno qualcosa di sempre più “importante”.

Un Movimento che fa della Partecipazione il suo segno distintivo e che è pronto ad affrontare le prossime Elezioni Comunali. Con le idee chiare:

Fondi Vera è Partecipazione, è impegno concreto sul territorio, è presenza costante tra la gente. In questi anni Fondi Vera ha dimostrato conoscenza, competenza e serietà. Ha dato risposte alla Cittadinanza, ha saputo farsi carico di istanze importanti, ha preso per mano i fondani che non si sentivano rappresentati e ha dato loro voce. Si è ritagliata un ruolo nel panorama politico comprensoriale e vuole affermarsi sempre di più come punto di riferimento per chi vuole costruire un modello di Città amica e non nemica di chi la vive, studia, lavora e cresce nelle sue strade.

Con il Gruppo di Lavoro Comunicazione illustreremo le novità che caratterizzeranno la nostra attività nei prossimi mesi, con il Gruppo di supporto all’azione in Consiglio ed il nostro Capogruppo Francesco Ciccone, infine, riassumeremo le ultime tematiche affrontate e gli interventi che porteremo presto all’attenzione della cittadinanza. E poi tanto spazio verde e tanti giochi, per far scatenare i nostri bambini. Ed un momento conviviale per chiudere l’iniziativa.

Appuntamento Domenica 22 Giugno dalle ore 11 presso “La Tenuta di Davide” in Via Capocroce 93 a Fondi.

Ore 11.00

Assemblea del Movimento aperta a iscritti, simpatizzanti e sostenitori;

Ore 12.00

“Fondi 2030, per la Città di domani” – Progettiamo il futuro con i Cittadini.

Presentazione dei risultati del ciclo di Conferenze tematiche;

Ore 13.00

Pranzo, con Menù adulti e Menù bambini.

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00 giochi per i più piccoli.

Per informazioni e adesioni: 338 13 51 127 – info@fondivera.it