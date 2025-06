Domani il rientro dalla Serbia dei vespisti fondani che hanno partecipato all'European Vespisti Week

Sono ormai sulla via del ritorno i tre vespisti fondani che la scorsa settimana hanno partecipato all' European Vespisti Week 2025 tenutosi nella località di Novi Sad, non lontano da Belgrado, in Serbia.



Il loro viaggio è iniziato mercoledì 11 giugno, quando, in sella alle loro Vespa PX, hanno raggiunto Ancona per imbarcarsi alla volta di Dubrovnik.



Una volta raggiunta la costa croata, è iniziato il vero e proprio viaggio che prevedeva come prima tappa il pernotto nella capitale della Bosnia, Sarajevo.



Venerdì pomeriggio, dopo aver attraversato i Balcani, hanno raggiunto puntualmente il Vespa Village a Novi Sad dove hanno incontrato amici vespisti nuovi e vecchi provenienti da ogni continente con cui c'è stato il tradizionale scambio di gadget dei club di appartenenza, un modo molto efficace per far viaggiare nel mondo il nome e i colori della città di Fondi.



Si sono registrati piccoli inconvenienti meccanici durante il viaggio che sono stati prontamente risolti grazie all'ormai grande esperienza dei vespisti fondani che portano sempre al seguito una fornitissima officina da viaggio completa di tutto e soprattutto dei principali ricambi necessari per rimettere in strada le loro vespe.



Non è la prima volta che i soci del Vespa Club Fondi partecipano ad eventi internazionali all'estero, infatti sono ormai dei veterani di questi viaggi, avendo portato la bandiera rosso-blu di Fondi fino in Portogallo, Ungheria, Francia, Croazia, Svizzera, Austria negli anni passati.



Facciamo un grande applauso ai tre nostri concittadini, Raffaele Mollicone, Marcello Orimo' e Onorato Carnevale per la piccola impresa che stanno portando ancora una volta a termine, in attesa del loro rientro a Fondi previsto nella serata di martedì 17 giugno dopo aver percorso migliaia di km in sella, siamo impazienti di riabbracciarli per sentire da loro i racconti più emozionanti del loro viaggio e dei giorni passati nelle città più belle dei Balcani.