Resoconto del Consiglio comunale dellâ€™11 giugno 2025

Un Consiglio comunale non ha il potere di fermare una guerra ma ha il diritto di condannarne le atrocità, di far sentire la propria voce, nel caso di Fondi ancor più forte perché unanime, e di esprimere compattamente il proprio dissenso verso ogni forma di crimine contro l’umanità.

Un tema, quello dei conflitti che anacronisticamente e barbaramente stanno lacerando il pianeta, riaffiorato più volte durante i lavori dell’ultimo Consiglio comunale.

A introdurre il tema è stato il presidente Giulio Mastrobattista che, durante un recentissimo viaggio tra Chelm e Varsavia, in Polonia, assieme al sindaco Beniamino Maschietto, all’assessore Vincenzo Carnevale e al consigliere Franco Carnevale, ha raccontato i dettagli di una visita molto toccante ai confini con l’Ucraina.

Il primo cittadino si è commosso e ci ha fatto commuovere tutti – ha raccontato Mastrobattista – perché le emozioni che si provano lungo quel fiume che segna il confine sono fortissime. La Polonia è una Nazione sicurissima, eppure la guerra è vicina, tangibile, si vive e si sente ogni giorno. E il dolore provato da coloro che vedono soffrire ogni giorno un popolo, al quale si sentono legati da sentimenti di fratellanza e amicizia, è grandissima. La visita del confine, assieme a politiche interculturali di grande efficacia che abbiamo avuto modo di apprezzare, al decoro che caratterizza ogni singola cittadina e all’accoglienza ricevuta sono tutti elementi che suggeriscono come questo patto di amicizia che la città si appresta a sottoscrivere forse debba essere firmato con reale convinzione e grande compartecipazione.

Il sindaco Beniamino Maschietto ha colto l’occasione per ricordare come in questi giorni la Città di Fondi abbia accolto ben 150 bambini e ragazzi ucraini, orfani di genitori caduti in combattimento o sotto i bombardamenti.

Molti di loro, come raccontato dal primo cittadino, hanno appreso la notizia di aver perso la madre o il padre proprio durante il soggiorno a Fondi con grande compartecipazione emotiva da parte di tutti coloro che hanno curato la macchina dell’accoglienza.

Non posso negare di avere la coscienza profondamente turbata da tutto quanto sta accadendo nel mondo – ha aggiunto il sindaco – quello che stiamo facendo servirà a poco ma si unirà a ciò che molti altri stanno facendo altrove.

Questo lo spirito che ha caratterizzato anche la discussione per l'approvazione di una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina presentata dal consigliere di Camminare Insieme Salvatore Venditti, al termine di diversi di interventi pervenuti da ogni colore politico, approvata all’unanimità.

Sono ben consapevole del fatto che non sarà il Consiglio comunale di Fondi a salvare il popolo palestinese – ha esordito Venditti – ma questa mozione può andare a rafforzare quella scia di Comuni e Regioni che stanno chiedendo un impegno concreto affinché al popolo palestinese venga riconosciuto uno Stato con dei confini certi. Il tutto affinché uomini, donne e bambini possano vivere serenamente la loro quotidianità. Siamo davanti ad una strage, ad un massacro che deve essere fermato. Al popolo palestinese va tutta la nostra solidarietà.

Di questo tenore anche gli interventi dei consiglieri Daniela De Bonis, Francesco Ciccone, Luigi Parisella e Giulio Cesare Di Manno oltre che, nuovamente, del sindaco di Fondi Maschietto e del presidente Mastrobattista.

Quest’ultimo, condividendo i toni equilibrati della mozione, ha deciso di votarla pur non ritenendo il riconoscimento dello Stato della Palestina una strada realmente percorribile ai fini di una risoluzione definitiva del conflitto.

Voto unanime anche per il secondo punto all’ordine del giorno, la riqualificazione ambientale di un parco pubblico e parcheggio in località Capratica.

Come spiegato dall’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi, l’assemblea è stata sostanzialmente chiamata a prendere atto del fatto che, secondo la relazione tecnica dell’ente competente, tale area non appartiene al demanio civico della collettività e i terreni in cui insiste il progetto non sono gravati di uso civico.

Voto unanime anche per il terzo punto all’ordine del giorno, ossia la perimetrazione del tratto compreso tra via Appia, via Igino Cardinale e via Acquachiara ai sensi dell’art 3 della legge regionale del 18 luglio del 2017 altrimenti nota come legge sulla rigenerazione urbana. Spagnardi ha spiegato come si sia trattato sostanzialmente della conclusione di un iter che ha consentito ai privati di chiedere l’applicazione dell’articolo 3, che si applica a specifici ambiti, e che quindi, con la compartecipazione di più privati, consentirà di far realizzare loro un tratto fognario e servizi pubblici e di poter usufruire, contestualmente, di un aumento di volumetria correlato al cambio di destinazione d'uso degli immobili del sedime e delle aree di pertinenza.

La mozione sull’intitolazione di Piazza Municipio a Fernando Mariano Di Biasio, presentata dal consigliere Salvatore Venditti, è stata ritirata per una più approfondita trattazione in sede di commissione toponomastica.

L’idea di intitolare un luogo pubblico al primo sindaco eletto, a soli 28 anni, a seguito delle prime elezioni libere dopo la dittatura fascista e la Seconda guerra mondiale, ha trovato tutti d’accordo ma, su proposta del primo cittadino Maschietto, è stato deciso di affrontare la questione in maniera più approfondita da un punto di vista tecnico-procedurale in sede di commissione.

Con i voti contrari della maggioranza e i voti favorevoli di Francesco Ciccone, Salvatore Venditti, Luigi Vocella e Luigi Parisella, non è invece stata approvata la mozione per la riqualificazione di Piazza De Gasperi.

A spiegare le motivazioni, a nome della maggioranza, il vice sindaco Vincenzo Carnevale che ha ampiamente illustrato i dettagli di un progetto preesistente per un recupero, non solo estetico, ma anche e soprattutto funzionale del cosiddetto anfiteatro al quale si sta lavorando, seguendo in particolare le indicazioni tecniche dei vigili del fuoco.

La mozione per l’istituzione di un garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza presentata dal consigliere di Fondi Vera Francesco Ciccone è stata ritirata su espressa richiesta della presidente Daniela De Bonis, la quale ha spiegato come tale attività, condivisa e sostenuta dall’intera maggioranza, fosse già in essere e che era in procinto di convocare la commissione consiliare alla presenza del Garante regionale Monica Sansoni.

Interpellanze e interrogazioni