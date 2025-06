Per Ciccone si doveva e si poteva fare di più per il Bonus Affitti

Sì, è vero, proprio come ci hanno scritto alcuni Cittadini. Se fosse stato approvato, quell’Emendamento sarebbe tornato molto utile. Eppure fu bocciato da Maschietto e dalla sua maggioranza, come tutti quelli proposti nel Consiglio Comunale del 18 Dicembre 2024.

Perché?

Perché in virtù delle 857 domande ammesse e dei 112.556,29 € a disposizione, la media del contributo che ogni nucleo familiare beneficiario riceverà dal Fondo Sostegno alla Locazione è di circa 131,00 €. Molte famiglie riceveranno anche meno di 70 €. Mentre quelle “più fortunate” poco più di 147 €. Troppo poco.

E 104 domande sono state escluse. Altrimenti?

Risorse regionali purtroppo insufficienti, che potevano già in sede di approvazione del Bilancio di Previsione essere rimpinguate con i 50mila € che Fondi Vera aveva chiesto di spostare da un Capitolo all’altro proprio per istituire appunto un Bonus Affitti, considerando che nelle annualità precedenti i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erano stati più corposi.

Proposta che potette contare sul parere contabile favorevole come pure di quello del Collegio dei Revisori dei Conti, a dimostrazione del fatto che la scelta di non approvare l’Emendamento promosso dal nostro Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone fu esclusivamente una decisione di natura politica.

Purtroppo.

L’attuale livello degli affitti sul mercato privato della Casa è per molte famiglie insostenibile. L’emergenza abitativa è un problema molto sentito a Fondi, visto che oltre mille concittadini attendono da tempo l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Sottovalutare questo fenomeno è un grave errore. Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale possa intervenire, a prescindere dall’Emendamento bocciato a Dicembre, e trovare nel proprio Bilancio risorse utili a rafforzare il Fondo regionale.