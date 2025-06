E' online il cartellone degli eventi di luglio, agosto e settembre di “Estatissima 2025”

Dopo l’anteprima del mese di giugno, con tante iniziative promosse dall’associazionismo fondano, è ufficialmente online il cartellone degli eventi di luglio, agosto e settembre.

“Estatissima 2025” è il nome scelto perché, come recita lo slogan, quest’anno, l’ultimo del quinquennio amministrativo in corso, il superlativo è d’obbligo.

Torna a gran richiesta, proprio perché risultata una delle serate più riuscite degli ultimi 5 anni, il grande spettacolo di Max Giusti. Stesso showman ma format tutto nuovo perché il comico, cabarettista e conduttore televisivo che ha letteralmente mandato in fibrillazione Piazza De Gasperi il 20 agosto del 2022, torna con “Bollicine”: un inedito che promette spensieratezza, divertimento e grandi risate. L’appuntamento è per sabato 26 luglio dinanzi al pubblico delle grandi occasioni.

Grande comicità anche ad agosto perché, per la prima volta nella storia di Piazza De Gasperi, ci sarà Peppe Iodice, uno dei comici più amati del momento che avrà l’onore e l’onore di intrattenere l’anfiteatro sabato 23 agosto, in uno dei giorni di massima affluenza turistica della città.

Tornano anche due degli eventi più amati dalla cittadinanza e dalle attività commerciali: “Lo Sbaracco”, che si terrà il 5 luglio e “Fondi Notte Bianca”, in programma, come da tradizione, il 12 agosto. Eventi, negozi aperti fino a tardi e due grandi, ma molto diversi tra loro, spettacoli pirotecnici.

Spazio anche ai bambini con un intero festival loro dedicato: il 19 e 20 luglio, Piazza De Gasperi si trasformerà infatti nel Fondi Kids Village con bolle di sapone giganti, artisti di strada e imperdibili spettacoli dedicati alle famiglie.

E sempre in Piazza De Gasperi, piccola grande novità dell’anno, non mancheranno serate teatrali con ben due spettacoli di danza, recitazione e musica dedicati all’antichità. Il primo, in programma il 12 luglio, si intitola “Adriano: i segreti dell’imperatore di Roma”, mentre il secondo, che si terrà il 26 agosto, sarà dedicato a Ulisse e alla Maga Circe. Dal 5 al 7 settembre, invece, grazie ad un bando Arsial al quale il Comune di Fondi ha partecipato con un progetto ad hoc, la Giudea ospiterà “Il sapore della tradizione: ricettario culturale fondano”.

Il tutto, in aggiunta ai grandi appuntamenti della tradizione: dal Festival Internazionale del Folklore (39^ ed.) all’ Estate all’Olmo (31^ ed), dal Fondi Film Festival (24^ ed) al Fondi Music Festival (14^ ed), passando per Saperi e Sapori Fondani (18^ ed) o per rassegne più recenti, ma altrettanto apprezzate, come Cinema sotto le Stelle, il Muwa Festival o Bruschettappia.

Grazie alla proficua collaborazione con decine di associazioni che hanno risposto ad un bando con progetti artistici e culturali davvero di qualità, praticamente ogni sera durante l’intera stagione estiva, sarà possibile vivere un evento.

Alla base di “Estatissima 2025” – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Carnevale – c’è un grande lavoro di squadra. Associazioni, uffici, amministratori, artisti, attività commerciali: tutti stanno collaborando per offrire alla Città di Fondi un cartellone eterogeneo, in termini di fascia di età e location, e di qualità.

Entusiasti del programma anche il presidente della commissione competente nonché delegato al centro storico Cristian Peppe e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato perché “Estatissima 2025” darà un forte impulso anche all’economia e alla movida nel cuore della città.

Link al cartellone completo con tutti gli eventi: https://www.comunedifondi.it/news/estatissima-2025-gli-eventi-di-luglio-agosto-e-settembre-a-fondi/5828/

Link anteprima Estatissima (Giugno): https://www.comunedifondi.it/news/gli-eventi-del-mese-di-giugno-a-fondi-anteprima-estatissima-2025/5824/ .