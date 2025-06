Tiero (FdI) in merito all'attivazione iter per partoanalgesia negli ospedali di Fondi, Formia e Latina

Un nuovo importante servizio è stato introdotto nei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali Goretti di Latina, San Giovanni di Dio di Fondi e Dono Svizzero di Formia. Stiamo parlando della partoanalgesia, cioè l'analgesia epidurale per il controllo del dolore durante il travaglio. Si parte con la modalità programmata, per poi estendersi con copertura h24 a partire dal mese di settembre. Un altro risultato della grande sinergia che stiamo portando avanti con l'Asl di Latina. Intendo fare i complimenti al direttore generale Sabrina Cenciarelli per aver assicurato questo ulteriore servizio per l'utenza pontina. Si potenzia l'offerta dei punti nascita garantendo alle donne un parto più tranquillo. E soprattutto le madri riceveranno tutte le informazioni necessarie durante i corsi di accompagnamento alla nascita già attivi nei Consultori Familiari dell'Asl e presso i reparti ospedalieri.

Fino ad oggi per poterne beneficiare si doveva andare a Roma, con disagi annessi legati ai continui trasferimenti per gli esami che precedono il momento del parto, necessariamente da effettuare nell'ospedale prescelto. Con l'attivazione di questo servizio anche in tre ospedali della provincia di Latina si va a colmare una lacuna. Ricordiamo che questo servizio rientra dal 2017 nei Lea, i cosiddetti 'livelli essenziali di assistenza' forniti dalle Regioni. Deve quindi rappresentare a pieno titolo un diritto di tutte le partorienti, in tutti gli ospedali del Paese che ospitano reparti di ostetricia e ginecologia. Adesso, con un pizzico d'orgoglio possiamo dire che siamo riusciti a garantirlo anche a Latina e nella sua provincia. Rivolgo un plauso al presidente Francesca Rocca e al direttore dell'Asl Sabrina Cenciarelli per il grande lavoro svolto a favore della comunità pontina, per il gioco di squadra portato avanti nell'interesse dei cittadini e che ci auguriamo di poter proseguire anche nel futuro.