Il 2 luglio inaugurazione di una nuova area di sgambamento per cani in via Liguria

Nuovo taglio del nastro in arrivo: si terrà mercoledì 2 luglio, alle 18:30, l'inaugurazione della nuova area di sgambamento per cani realizzata in via Liguria.

I piccoli amici a quattro zampe della città avranno a disposizione due zone distinte per esemplari di piccola e grande taglia nonché un’area di ingresso e servizi per un totale di 1800 metri quadrati di verde ai quali si va ad aggiungere un ampio parcheggio.

Il sindaco Beniamino Maschietto, gli assessori all’Ambiente Fabrizio Macaro e al Verde Pubblico Stefania Stravato e Giulio Bianchi, titolare della ditta AlphaDog che si è aggiudicata, mediante un avviso pubblico, la gestione dell'area, invitano i cittadini, e i loro amici a 4 zampe, a partecipare numerosi.