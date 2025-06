Inaugurata una seconda sala diagnostica all'ospedale San Giovanni di Dio

Oggi il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha preso parte alla conferenza stampa organizzata dalla Asl di Latina "Una sanità sempre più moderna, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini" che ha toccato diverse città pontine. Grande attenzione è stata dedicata anche all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi dove è stata inaugurata una seconda sala diagnostica per effettuare esami di radiologia tradizionale e dove, di recente, è avvenuto il primo parto con epidurale.

Oggi, proprio grazie alla sua partecipazione alla conferenza organizzata dalla Asl, Maschietto ha avuto modo di interloquire con il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, con la manager Asl Sabrina Cenciarelli e con tutti i direttori sanitari, i primari e i medici presenti allo scopo di migliorare l’offerta sanitaria pontina e di Fondi. L’incontro è stato anche l’occasione per ringraziare in particolare la dottoressa Cenciarelli per l’attenzione che sta dedicando al “San Giovanni di Dio”.