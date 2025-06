Stella De Santis vince la prima edizione del Festival del Magazzino Senior

Si è svolto domenica scorsa a Fondi il Festival del Magazzino Senior 2025, contest canoro riservato agli artisti over 35 organizzato dall’A.P.S. il Magazzino Fondi e vinto da Stella De Santis con il brano Vivere.

Domenica 22 giugno presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi ha avuto luogo la prima edizione del Festival del Magazzino Senior, kermesse canora “sorella” del più datato Festival del Magazzino Giovani e riservato ai cantanti e musicisti adulti. Sul palco si sono alternati tredici artisti provenienti da tutta la Provincia di Latina. A vincere è stata Stella De Santis, che si aggiudicata il primo premio interpretando una canzone interamente scritta da lei, dal titolo Vivere.

Sempre Stella De Santis si è aggiudicata il premio per il “Miglior brano originale”, mentre la “Miglior Cover” è stata Nessun dorma, magistralmente interpretata dal tenore originario di Vallecorsa Pio Giuliani, il quale ha mandato in visibilio il pubblico, vincendo anche il titolo di “Miglior esibizione”. Infine, il cantautore Fondano Simone Mastromattei, in arte SimonT, ha riscontrato il favore della platea, vincendo il “Premio del Pubblico”. Pio Giuliani si è guadagnato anche il secondo posto della classifica generale, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la band fondana The 4Again.

Stella De Santis, di professione insegnante in una Scuola dell’Infanzia, vive a Sezze e ancora fino a tre anni fa relegava la musica alla sola sfera privata per timidezza; poi ha iniziato un corso di canto e da lì la svolta. Sul palco del Festival ha trattenuto non senza difficoltà l’emozione per questa vittoria che non si aspettava:

Vivere è una riflessione su come i cambiamenti importanti per la nostra vita partano e dipendano da noi. Non possiamo subire gli eventi ma dobbiamo essere quella forza che ci permette di viverli appieno. Ringrazio di cuore la mia vocal coach Amanda Iannotta per merito della quale ho iniziato a scrivere canzoni e che mi ha spronata ad andare avanti e migliorarmi, oltre che la mia famiglia che mi ha sempre supportato nel mio percorso.

Gli altri artisti che si sono esibiti sono stati le band Out of Time e The Nursery e i cantanti Mena Annunziata, Giuseppina Caterino, Antonio Cipolla, Elvio Degli Agli, Margherita Marasca, Erminio Nardone, Salvo Boulevard; infine, come ospite della serata c’è stata la band Birra gratis, che ha presentato il nuovo singolo Claudia.

Molto soddisfatta l’associazione organizzatrice il Magazzino Fondi; il presidente Paolo Campobasso commenta:

Dopo il successo ottenuto con il Festival del Magazzino nelle ultime due edizioni, stiamo continuando a migliorare il format e offrire un palco anche ai più piccoli - con il Festival Kids - e ora ai loro colleghi più grandi con questo Festival Senior. Contiamo di dare continuità a questo progetto che sta raccogliendo numerosi pareri positivi, cercando di fare ancora meglio per il prossimo anno.

Sui canali social del Festival è possibile vedere foto e video dell’evento, mentre il prossimo appuntamento sarà la finale del Festival del Magazzino Giovani, in programma domenica 20 luglio e che vedrà la partecipazione di venti giovani cantanti, anche qui provenienti da tutta la Provincia di Latina.