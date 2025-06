Il Pacinotti entra nella rete CyberHighSchools: un esempio di istruzione che guarda al futuro

Apprendiamo con entusiasmo la notizia che l’Istituto Tecnico “Pacinotti” di Fondi è ufficialmente entrato a far parte della rete CyberHighSchools del CINI - Cybersecurity National Lab. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che apre straordinarie opportunità per le studentesse e gli studenti della nostra città.

Essere una “Scuola federata con il Laboratorio Nazionale Cybersecurity” significa permettere ai nostri ragazzi di accedere a percorsi di formazione avanzata, stage con aziende del settore, internship in istituzioni nazionali e, per i più meritevoli, la possibilità di entrare nella squadra nazionale TeamItaly, competere a livello internazionale e costruirsi un futuro solido nel mondo della cybersecurity.

Come Partito Democratico di Fondi, siamo profondamente convinti che una città debba sempre puntare sull’innovazione e sull’istruzione. È l’unica strada per aprire i nostri territori al futuro e generare crescita. Innovazione e sviluppo: è questo ciò di cui Fondi e il nostro territorio hanno davvero bisogno.

Come si costruisce tutto questo? Così. Con esempi concreti.

E il “Pacinotti” è da anni uno degli esempi più virtuosi del nostro territorio. Un istituto sempre all'avanguardia, che non si accontenta del presente ma continua a investire nel futuro dei suoi studenti e, con essi, nel futuro della nostra comunità.

L’istruzione che crea opportunità è uno dei più grandi volani di sviluppo economico, sociale e culturale, non solo per una città, ma per interi territori. In questo, la nostra Provincia pontina può diventare un modello.

A nome del Partito Democratico di Fondi, vogliamo rivolgere un applauso sincero alla Dirigente scolastica, agli uffici amministrativi e a tutto il corpo docente dell’ITI Pacinotti. La vostra visione, il vostro impegno e la vostra capacità di progettare innovazione stanno dando frutti concreti.

Continuiamo così, con esempi virtuosi. Per le ragazze e i ragazzi di Fondi e per tutta la nostra città.

Lorenzo Cervi

Segretario PD Fondi