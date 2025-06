Il presidente di commissione Gagliardi ritira il premio simbolico a Roma per le Botteghe Storiche

Si è svolto questa mattina, presso la suggestiva cornice di WeGil a Trastevere, l’evento “Botteghe Storiche”, promosso dalla Regione Lazio per celebrare i risultati della prima edizione del bando regionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche del territorio.

Momento centrale dell’evento è stata la consegna delle targhe e degli attestati ai sindaci dei Comuni che hanno aderito alla prima edizione del bando, a testimonianza dell’impegno condiviso nella tutela del patrimonio commerciale e culturale del Lazio.

A ritirare il premio simbolico, in rappresentanza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il presidente della commissione Attività Produttive Raffaele Gagliardi.

Le targhe vere e proprie saranno invece spedite per l’affissione alle attività che si sono formalmente aggiudicate il titolo partecipando all’avviso e dimostrando l’autenticità di tutta una serie di requisiti richiesti dal bando.

L’Elenco Regionale delle Botteghe ed Attività Storiche del Lazio – ricorda l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che ha seguito, con il suo settore, la partecipazione all’avviso regionale - conta oggi 791 attività riconosciute in 73 Comuni del Lazio. Soltanto a Fondi, sono ben 20 le attività storiche riconosciute certificate. Piccole realtà imprenditoriali che, con il passare degli anni, hanno dato prova di grandi capacità di trasformazione e adattamento ad un mercato in rapidissima mutazione, riuscendo a confermarsi punti di riferimento per il territorio in un mondo in cui i cambiamenti sono frenetici e spesso imprevedibili.