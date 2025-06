Monte San Biagio: la sezione di Fratelli d'Italia sulla questione israelo-palestinese

La sezione cittadina di Monte San Biagio di Fratelli d’Italia desidera rendere nota e pubblica la propria posizione in merito al conflitto israelo-palestinese, allineandosi con la linea adottata e manifestata dal nostro partito a livello nazionale. Il contesto, teatro della ormai nota questione israelo-palestinese, sempre più instabile, altamente delicato e democraticamente in pericolo, necessita di una risoluzione che garantisca sia il principio del diritto all’esistenza ed alla sicurezza dello Stato di Israele, sia le aspirazioni del popolo palestinese a uno Stato autonomo, pacifico e democratico.

Fratelli d’Italia – Sezione di Monte San Biagio sostiene la soluzione di “due popoli, due Stati”, come unica via realmente utile per garantire una pace duratura e giusta nella regione, atta a scongiurare futuri e rinnovati scontri e conflitti. È una posizione equilibrata, che rifiuta ogni forma di estremismo e strumentalizzazione ideologica del conflitto. Detta posizione è stata assunta in seguito ad un’approfondita ed accurata analisi e ricerca su avvenimenti storici e fatti che hanno determinato il passato e continuano a determinare il presente dei due popoli in questione. Assoluta la nostra ferma condanna contro ogni forma di terrorismo, antisionismo e antisemitismo, così come ogni azione che metta a rischio vite innocenti, da qualunque parte provenga. Siamo certi che la diplomazia, il dialogo ed il rispetto del diritto internazionale saranno i cardini su cui costruire il futuro.

Fratelli d’Italia – Sezione di Monte San Biagio si impegna a portare avanti questa posizione anche a livello locale, promuovendo e stimolando confronti e dibattiti che aiutino i cittadini a comprendere la complessità della questione mediorientale, senza pregiudizi, semplificazioni e conoscenze superficialmente nozionistiche. Sarà nostra cura depositare, brevi tempore, mozione, alla competente Assise Comunale, a sostegno della nostra posizione assunta, auspicandone la condivisione massima. In un momento storico in cui le tensioni internazionali potrebbero influenzare anche la democratica e civile convivenza nelle nostre comunità, è fondamentale affermare e difendere i valori di responsabilità, democrazia e verità. Fratelli d’Italia continuerà a farlo, con coerenza e chiarezza.