L'edizione 2025 dell'evento Franciacorta in Villa è stato un successo tra eccellenze e grande partecipazione

Si è appena conclusa l’edizione 2025 di Franciacorta in Villa, che il 28 e 29 giugno ha trasformato la splendida Villa Cantarano di Fondi in un punto di riferimento per gli amanti del Franciacorta e della gastronomia d’autore.

L’entusiasmo e la partecipazione hanno reso la dodicesima edizione davvero speciale: numerosi gli ospiti che hanno scelto di vivere un’esperienza unica tra degustazioni di Franciacorta e assaggi delle migliori eccellenze gastronomiche del territorio, in un’atmosfera elegante e conviviale. Il tutto è stato arricchito da una masterclass gratuita di grande prestigio, “L’evoluzione nel tempo” con Alessandro Scorsone.

Gli amici dell’associazione Decant rivolgono un ringraziamento particolare a tutte le aziende vitivinicole e gastronomiche che, con la loro passione e qualità, hanno contribuito a rendere indimenticabile la manifestazione.

Un grazie speciale – dichiarano gli organizzatori – va a tutti i partecipanti, che con il loro entusiasmo hanno confermato Franciacorta in Villa come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Ovviamente grazie anche al Comune di Fondi e al Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per aver patrocinato l’evento, ai partner: Passione Iberico, GS, Komatsu, Banca Popolare di Fondi, e ai partner tecnici: Acqua Filette e ArtEventi di Tiziana Lippa.

L’appuntamento è ora per i prossimi eventi Decant per continuare insieme il viaggio tra sapori, gusto ed emozioni. Per tutti gli aggiornamenti si possono seguire i canali social e il sito: www.associazionedecant.it.