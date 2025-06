Il 5 e 6 luglio la mostra Antologica "San Tommaso d’Aquino tra Arte, Storia e Memoria"

Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, dalle ore 18:00 alle 23:00, lo storico Cortile della Giudea a Fondi (LT) ospiterà la Mostra Antologica sul Triennio Tomistico e l’Arte del Costume Rinascimentale, un percorso espositivo che intreccia arte, storia e cultura popolare, organizzato dall’Associazione Araldica Contado d’Aquino – APS.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fondi e realizzata in collaborazione con l’Associazione Loco Fondi APS, è dedicata alla figura di San Tommaso d’Aquino, massimo esponente del pensiero medievale, attraverso una narrazione visiva e rievocativa che celebra le tradizioni storiche del territorio.

L’evento celebra la figura di San Tommaso d’Aquino, pilastro del pensiero medievale e della teologia cristiana, attraverso un percorso espositivo che coniuga suggestione visiva e rigore storico. Il pubblico potrà ammirare una selezione di dipinti originali ispirati ai luoghi e agli episodi più significativi della vita del Doctor Angelicus, costumi rinascimentali realizzati secondo criteri filologici, stendardi araldici, fotografie d’archivio e una selezione di dolci storici. Non mancheranno figuranti in costume e spazi immersivi, capaci di coinvolgere visitatori di tutte le età in un suggestivo viaggio tra Medioevo e Rinascimento.

La mostra sarà inaugurata sabato 5 luglio alle ore 18:00. In questa occasione verrà offerta in degustazione la “Moneta dei d’Aquino”, un biscotto storico creato dall’Associazione, ispirato alla simbologia medievale della famiglia Aquino.

Siamo felici di sostenere questa iniziativa che valorizza il patrimonio storico e artistico di Fondi attraverso una formula che unisce arte, rievocazione e tradizione enogastronomica - dichiara Gaetano Orticelli, presidente della Pro Loco Fondi. - Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare l’identità culturale della nostra comunità e offrire ai visitatori occasioni autentiche di scoperta del nostro territorio.

Tra i punti forti della mostra:

• Volti e scene di vita rievocati da figuranti in costume;

• Collezioni sartoriali create secondo criteri filologici;

• Rappresentazioni pittoriche originali e inedite;

• Spazi immersivi pensati per ogni età.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di storia, arte e rievocazione!

Gli organizzatori:

Clementina Tommasina Evangelista, fondatrice dell’Associazione Araldica Contado d’Aquino, è stilista, costumista e scenografa con una vasta esperienza nella sartoria storica. Diplomata presso l’ALANS di Luigi Centra, ha collaborato con maestri come Benito Trichel e firmato i costumi per il film San Tommaso d’Aquino, il Dotto. Vincitrice del premio nazionale “Miglior Stilista Emergente”, ha ideato collezioni e sfilate che coniugano moda e rievocazione. È coautrice del volume Antologia Storiografica della Ciociaria e ha partecipato come figurante a importanti produzioni teatrali e cinematografiche.

Pier Paolo Forlini, co-fondatore dell’Associazione, è pittore, scrittore, regista e critico d’arte. Diplomato all’Accademia Artistica Internazionale Nord-Sud, ha diretto il film storico San Tommaso d’Aquino, il Dotto e vanta numerose partecipazioni a produzioni televisive e cinematografiche. Autore di saggi e raccolte poetiche, è stato ideatore del primo corteo storico di Aquino nel 2010. La sua attività artistica e culturale si distingue per l’impegno nella valorizzazione delle radici storiche locali, attraverso esposizioni, progetti scenografici e collaborazioni con enti e istituzioni del territorio.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di storia, arte e cultura tradizionale.

Per informazioni:

Clementina Evangelista: 349 5611751

Pier Paolo Forlini: 349 5609020