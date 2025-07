Per il PD servono azioni a tutela del patrimonio ambientale per contrastare l'inquinamento del Lago di Fondi

I dati diffusi da Legambiente nell’ambito della ventesima edizione della campagna Goletta dei Laghi confermano una situazione allarmante per il Lago di Fondi. Su due punti monitorati, uno – il canale San Vito a Monte San Biagio – è risultato fortemente inquinato, confermando i dati negativi del 2024. L’altro – il canale San Magno a Fondi – ha registrato un miglioramento ed è rientrato nei limiti di legge, a differenza dello scorso anno in cui era classificato come “inquinato”.

Il Partito Democratico di Fondi esprime forte preoccupazione per lo stato di salute del nostro lago e chiede con urgenza un piano di monitoraggio continuo e intervento strutturale, volto a individuare e rimuovere le cause dell’inquinamento. Non possiamo più accettare che i problemi legati agli scarichi abusivi e ai depuratori malfunzionanti restino irrisolti, come denunciato da Legambiente.

Il quadro generale offerto da Goletta dei Laghi mostra un miglioramento diffuso nei laghi laziali, ma evidenzia anche persistenti criticità in alcune aree, tra cui proprio il nostro territorio. È un segnale chiaro: la tutela ambientale non può più essere rimandata né affidata solo alla buona volontà di singoli cittadini o associazioni, ma deve diventare priorità politica e amministrativa.

Come Partito Democratico di Fondi chiediamo che l'amministrazione:

Richieda un confronto urgente con Regione, ARPA e autorità competenti per far luce sulle fonti dell’inquinamento e sulla funzionalità dei sistemi di depurazione locali;

Promuova un tavolo permanente di confronto tra amministrazione, associazioni ambientaliste, gestori del servizio idrico e comunità scientifica;

Sostenga la trasparenza e la diffusione pubblica dei dati ambientali, per garantire che ogni cittadino sia consapevole dello stato delle acque che lo circondano;

Apra una seria riflessione sullo sviluppo e allo stesso tempo sulla tutela del nostro Lago, con i comuni limitrofi e tutti i soggetti interessati, partendo prima di tutto dai cittadini.

La salute dei nostri laghi è strettamente connessa alla salute del nostro territorio, della nostra economia e della nostra comunità. Non possiamo permettere che l'inquinamento comprometta un ecosistema unico e la sua potenzialità turistica, naturalistica e agricola.

È tempo di agire, con coraggio, responsabilità e visione.

Ci auguriamo che il prossimo Consiglio Comunale dedichi parte dei suoi lavori alla discussione di questa situazione, aprendo una seria riflessione che coinvolga l’intera comunità.

Lorenzo Cervi

Segretario PD Fondi