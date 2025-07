Inaugurata "Cani Felici" la nuova area di sgambamento per cani in via Liguria

È stata inaugurata in via Liguria la nuova area di sgambamento “Cani felici”. La struttura è gestita dalla ditta AlphaDog di Giulio Bianchi che ha partecipato ad un avviso pubblicato dal Comune di Fondi.

L’accesso all’area è gratuito ma l’iscrizione, con contestuale rilascio di una keycard, è obbligatorio. I cani, che potranno accedere solo se dotati di microchip, hanno a disposizione due zone separate per esemplari di piccola e grande taglia nonché un’area di accettazione per un totale di 1800 metri quadrati di verde con punti di abbeveramento, giochi e attrazioni. ai quali si va ad aggiungere un ampio parcheggio.

L’area di sgambamento è aperta dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato mattina. Mediante una tessera annuale, è possibile accedervi tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00.

Questo servizio – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Verde Pubblico Stefania Stravato – rientra in un più ampio progetto che sta portando alla completa riqualificazione di una grandissima zona residenziale. La nuova area di sgambamento arriva, infatti, dopo l’inaugurazione di nuovi box commerciali in Piazzale delle Regioni, del restyling con affidamento in gestione dei parchi Nicholas Green e Josemaría Escrivá de Balaguer e di una serie di attività che stanno portando movimento e dando vitalità all’intero quartiere.