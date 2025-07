Venerdì 18 apre il calendario eventi "Estate nei Parchi del Lazio" alla Mola della Corte con un viaggio tra natura, storia e tradizioni

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci apre il calendario degli eventi estivi “Estate 2025 #viviparchidelazio” con una serata dedicata alla riscoperta dei sapori, delle tradizioni e delle bellezze naturalistiche del territorio. L’appuntamento è per venerdì 18 luglio 2025 al Monumento Naturale Mola della Corte Settecannelle Capodacqua, in via Mola della Corte a Fondi.

La serata inizierà alle ore 19:00 con la presentazione ufficiale del programma “Estate 2025 nel Parco dei Monti Aurunci”, alla quale è prevista la partecipazione del Direttore del Parco.

A seguire, l’autore e tecnico di panificazione Alessandro Lo Stocco proporrà un interessante intervento dedicato al tema delle farine, dei grani antichi e delle nuove tecniche di lavorazione, svelando segreti e procedimenti legati ai “Sapori di una volta”.

Il programma proseguirà con una passeggiata naturalistica guidata dai Guardiaparco, alla scoperta del valore ecologico e storico dell’area protetta.

Dalle ore 21:00 la serata entrerà nel vivo con musica e balli popolari a cura della compagnia “SciaraBballo”, accompagnati da una degustazione di prodotti “Natura in Campo” ed eccellenze del territorio, per un’esperienza che coniuga gusto, cultura e tutela dell’ambiente.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, rientra nella rassegna promossa dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione delle aree protette e dei monumenti naturali.

Per ulteriori informazioni sul programma completo degli eventi estivi del Parco dei Monti Aurunci è possibile visitare il sito ufficiale www.parcoaurunci.it e sui profili social del parco.