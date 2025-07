Domani 18 luglio al via il "Fondi Fruit Summer" con la prima tappa al Margalù Beach

Torna, per il quinto anno consecutivo sulle spiagge fondane, il Fondi Fruit Summer, organizzato dal Comune di Fondi, in collaborazione con il Mof e il prezioso supporto dell’Associazione Nautilus presieduta da Nicola Migliore.

Il ciclo di eventi, ideato nel 2021 in occasione dell’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, si propone di sensibilizzare la collettività sull’importanza di osservare, nella quotidianità, un’alimentazione sana e uno stile di vita salutare.

Un obiettivo che Mof e Comune perseguono ininterrottamente dal 2021 anche d’inverno con il progetto dedicato alle scuole “Metti un Frutto sotto il banco”.

Yoga vista mare, musica, intrattenimento e fiumi di frutta fresca: per il quinto anno consecutivo la sensibilizzazione correrà sulle spiagge fondane, in un clima di festa e giovialità tanto apprezzato anche dai lidi e dagli operatori balneari.

Stesso format ma spiagge diverse e qualche piccola novità caratterizzeranno l’estate 2025.

Quest’anno, oltre alle lezioni di Yoga a cura di Roberta Parisella e a un programma di animazione particolarmente coinvolgente, sarà presente anche un artista che realizzerà estemporaneamente, nel corso della giornata, un’opera a tema.

Un’iniziativa - commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che unisce tanti valori: oltre all’importantissimo messaggio che veicoliamo ininterrottamente dal 2021, il Fondi Fruit Summer è anche un modo alternativo per promuovere il litorale, premiato per il quinto anno consecutivo con la Bandiera Blu, e per far conoscere ai turisti il Mof e le sue eccellenze ortofrutticole, molte delle quali Made in Fondi.

Abbiamo preso spunto dalle specificità economiche della nostra città - aggiunge l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – e ne abbiamo fatto un evento straordinario. Il Fondi Fruit Summer racconta del resto la storia di un territorio che vive di produzione e commercializzazione ortofrutticola, che è in crescita dal punto di vista turistico ma che non vuole perdere le proprie origini e tradizioni basate su uno stile di vita salutare e un tipo di alimentazione in cui l’ortofrutta ha un ruolo predominante.

Una manifestazione - conclude il direttore del Mof Roberto Sepe - che mette in rete le eccellenze della Città di Fondi e che calza a pennello con gli obiettivi perseguiti dal nostro mercato: la qualità e la bontà dei prodotti, la salute di chi li consuma e il legame indissolubile con il territorio che li produce e commercializza.