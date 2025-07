Il Consigliere Vocella (FdI) favorele alla permuta per gli usi civici per una scelta di responsabilitÃ  per il bene della cittÃ 

Il Consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Avv. Luigi Vocella, ha espresso il proprio voto favorevole al provvedimento sul procedimento di permuta per gli usi civici, discusso e approvato durante il Consiglio comunale del 26 giugno 2025.

Una decisione motivata, come sottolineato dal Consigliere, dall'importanza che questa misura riveste per la comunità di Fondi, a prescindere dalle posizioni politiche.

Il provvedimento è stato discusso in virtù dell'articolo 63-bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

La mia scelta di votare a favore di questo provvedimento, pur facendo parte dell'opposizione, nasce dalla convinzione che gli interessi di Fondi debbano essere la priorità assoluta, al di là delle dinamiche partitiche - ha dichiarato il Consigliere Vocella. - La permuta per gli usi civici rappresenta un'opportunità concreta per risolvere problematiche che affliggono molti nostri concittadini, permettendo di regolarizzare situazioni annose. Si offre la possibilità a genitori di tramandare i beni ai figli, di poter sistemare gli immobili e di riconoscere il valore del lavoro e dei sacrifici di chi ha costruito una casa o avviato un'attività. Credo sia un passo importante per la nostra città.

Il Consigliere Vocella ha inoltre colto l'occasione per rivolgere un invito alla collaborazione a tutte le forze presenti in Consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione, in vista degli ultimi mesi di questa legislatura. "Ci avviciniamo alle elezioni amministrative del 2026, in questo periodo è fondamentale concentrare gli sforzi su provvedimenti che siano di reale beneficio per i cittadini. La politica ha il compito di dare risposte concrete ai problemi e di trovare soluzioni condivise per il bene comune."

L'auspicio del Consigliere Vocella è che ora la Regione Lazio, nell'esercizio delle sue competenze, dia il via libera e faccia proseguire questo iter amministrativo fondamentale per il futuro della nostra città.

Guardando al futuro, il Consigliere Vocella ha ribadito che i provvedimenti che verranno affrontati e un programma elettorale chiaro e realistico per i prossimi cinque anni saranno al centro del dibattito in vista delle imminenti elezioni.

La prossima campagna elettorale dovrà essere un confronto costruttivo sulle visioni per Fondi. Dobbiamo presentare ai cittadini un programma che sia fattibile e mirato a migliorare la qualità della vita, a promuovere lo sviluppo e a valorizzare le risorse del nostro territorio. Il confronto sulle idee e sui progetti sarà essenziale per costruire il futuro della nostra città.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere comunale Fdi Fondi