Domani 19 luglio la cittÃ  ricorda Paolo Borsellino e le vittime di Via D'Amelio

La memoria è un dovere civile. Sempre - commenta Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi.

Per non lasciare che il tempo sbiadisca la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per i valori di Legalità, Giustizia e Libertà, chiamiamo a raccolta Associazioni, Cittadini e Istituzioni Sabato 19 Luglio, alle ore 10, in prossimità de "Il Muro della Legalità". Una breve commemorazione in Via Alessandro Poerio, dove dal 19 Luglio dello scorso anno trova spazio un maxi murales realizzato da Robof e dedicato al ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Sono passati 33 anni da quel tragico 19 Luglio 1992, quando Borsellino fu assassinato in Via D’Amelio insieme agli agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un attentato che ha segnato profondamente la coscienza civile del Paese e che oggi continua a richiamare al dovere della memoria e dell’impegno - aggiunge la Presidente del Gruppo Locale di Fare Verde.

Le uniche due strade per combattere la criminalità organizzata sono il coinvolgimento della gente e l’educazione dei ragazzi al rispetto della legalità. Non si tratta solo di commemorare, ma di rinnovare ogni anno un impegno che riguarda ciascuno di noi: difendere la Giustizia, coltivare la coscienza civica, educare alla Libertà.

Un'iniziativa di Fare Verde Fondi, Presidio Libera Sud Pontino-don Cesare Boschin, Fotografichementi, Associazione Articolo Ventiquattro, Obiettivo Comune, Associazione antimafia "Antonino Caponnetto", Associazione Musicinecultura APS, Il Quadrato Fondi - APS, Associazione il Magazzino. Un ringraziamento particolare a Radio Show Italia 103e5.