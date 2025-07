Venerdì 25 congresso fondativo del Circolo "Pietro Ingrao" dei giovani democratici della piana

Le ragazze e i ragazzi del nascente Circolo “Pietro Ingrao” dei Giovani Democratici della Piana sono lieti di invitare la cittadinanza e tutti gli interessati al nostro Congresso Fondativo che si terrà venerdì 25 luglio alle ore 19:00, nel Cortile di San Simeone, Via Cesare Augusto 10 a Fondi.

Questo momento segna una tappa significativa nel nostro, ma non solo, percorso politico. Vogliamo creare uno spazio autenticamente partecipato e orizzontale, in cui giovani cittadine e cittadini possano confrontarsi, proporre idee, elaborare progetti e costruire insieme un futuro più equo, sostenibile e inclusivo per il nostro territorio. Il nostro circolo sarà Intercomunale e vuole coinvolge le città di Terracina, Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Campodimele e Sperlonga.

A seguire, dalle ore 21:00, avremo il piacere di condividere una Pastasciutta Antifascista – dei sassolini al pesto – simbolo di libertà, memoria e resistenza civile. Un momento conviviale che ricorda l’impegno antifascista come valore fondante della nostra comunità. Il contributo è fissato in soli 6 € a piatto.

Per garantire la migliore organizzazione, chiediamo a chi intende partecipare alla Pastasciutta Antifascista di prenotare il proprio piatto, contattando il Tel/WhatsApp al 388 7780500.

Il Circolo dei Giovani Democratici che andremo a fondare, vuole farsi portavoce delle istanze giovanili, promuovere il dibattito tra le varie componenti politiche e sociali del territorio e dare nuovo slancio all’impegno civico nelle nostre comunità.

Dedicheremo il nostro Circolo a Pietro Ingrao, nostra ispirazione politica e culturale, quest'anno che ricadono i 10 anni dalla scomparsa e i 110 dalla nascita. Non è una dedica solo simbolica, ma con una forte valenza politica.

Vi aspettiamo numerosi e portate con voi voglia di partecipare e costruire il cambiamento!