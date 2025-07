Il sindaco Maschietto fa il punto della situazione sul caso di infezione da Virus West Nile

Si è tenuto questa mattina un incontro straordinario a seguito del caso di infezione da Virus West Nile che ha portato al decesso di una donna di 82 anni.

Oltre all’intervento nel raggio di 200 metri dal luogo in cui si presume sia avvenuta la puntura di insetto, previsto dai protocolli regionali in materia sanitaria, il sindaco Beniamino Maschietto, a seguito anche del sopralluogo effettuato dalla Asl questa mattina, ha chiesto un’azione di disinfestazione aggiuntiva nelle zone residenziali ubicate in prossimità di canali e corsi d’acqua del litorale.

Rispetto a quanto previsto dal capitolato d’appalto, in via precauzionale, è stata inoltre aggiunta una nuova disinfestazione sull’intero territorio comunale, analoga a quella in corso il cui completamento è previsto il 23 luglio, che avrà inizio il 31 luglio e si concluderà il 2 agosto.

Il successivo intervento, come già previsto dal calendario delle disinfestazioni disponibile sul sito del Comune di Fondi, è invece in programma il 17, il 18 e il 19 agosto.