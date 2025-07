Domenica 27 Roberto Donadoni ospite del Milan Club Fondi per i 40 anni dalla fondazione

Un avvenimento leggendario per il Milan Club Fondi “Franco Baresi”: il 27 luglio 2025 ore 20:30 si svolgerà una cena-evento che vedrà protagonista una storica gloria rossonera, presso il Ristorante “Al Boschetto” di Fondi.

Il Presidente Avv. Gaetano de Santis, il Segretario Avv. Stefano Di Pietro e tutto il Direttivo annunciano con grande orgoglio per la prima volta a Fondi, il Leggendario Roberto Donadoni, storico primo acquisto dell'era Silvio Berlusconi nel 1986.

Il Milan Club Fondi, rifondato nell’estate 2024 dopo qualche anno di pausa, ha celebrato in questa stagione il quarantesimo anniversario dalla sua fondazione originaria, avvenuta nel 1984. Una ricorrenza importante che meritava un ospite d’eccezione: accogliere l'ex leggenda del Milan, nonché CT della Nazionale Italiana è motivo di orgoglio per i soci e per tutta la cittadina della pianura pontina.

La storia di Roberto Donadoni

Roberto Donadoni è stato uno dei centrocampisti più eleganti e completi del calcio italiano. Cresciuto nell'Atalanta, ha trovato la consacrazione nel Milan, dove è diventato una colonna del ciclo vincente guidato da Arrigo Sacchi e poi da Fabio Capello. Con i rossoneri ha conquistato 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e altri trofei internazionali. Esterno dotato di grande tecnica, corsa e visione di gioco, ha saputo abbinare qualità e sacrificio. In Nazionale ha collezionato 63 presenze, partecipando agli Europei del 1988 e 1996, e ai Mondiali del 1990 e 1994, dove fu protagonista fino alla finale persa contro il Brasile ai rigori. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore in Serie A e con la Nazionale, dove ha guidato gli azzurri ad Euro 2008.

Il Milan Club Fondi è onorato di accogliere ancora una volta, come nel passato illustre del Club, un uomo che ha scritto pagine eroiche nella storia del Milan, della nazionale italiana e del calcio mondiale.

Il tempo passa, ma le leggende del Milan restano scolpite nella memoria dei tifosi e nella storia del calcio. Campioni come Roberto Donadoni, con il loro talento, la loro dedizione per i colori rossoneri e il prezioso contributo ai trionfi nel Mondo, meritano tutto il riconoscimento possibile.

Non si tratta solo di trofei, ma di emozioni, valori e momenti indimenticabili che hanno reso il Milan un club leggendario. Celebrare questi protagonisti è un dovere verso il passato e

un’ispirazione per il futuro.

I tifosi rossoneri, ma anche i semplici appassionati di calcio e della Nazionale, fa saper il segretario del Club Stefano Di Pietro, potranno partecipare alla cena-evento organizzata per domenica 27 luglio 2025, ore 20.30, presso il ristorante “Al Boschetto”, durate la quale potranno dialogare con il campione rossonero, posare per una foto ricordo o ricevere un autografo. La partecipazione è aperta anche ai non tesserati. Per prenotazioni è possibile contattare direttamente il ristorante “Al Boschetto” o in alternativa i referenti del club ai numeri 329.3482673 e 338.8643839.