Azione in merito alle ultime notizie sul San Giovanni di Dio

Leggendo i giornali in questi giorni scopriamo che è scoppiata veramente l’estate e si leggono notizie solo sotto l’ombrellone.

Questa è una riflessione che viene spontanea, quando leggiamo le dichiarazioni altisonanti di alcuni nostri rappresentanti al Parlamento quando parlano della sanità della provincia di Latina, e in particolare del San Giovanni di Dio di Fondi.

A sentire parlare loro va tutto bene, all’ospedale di Fondi si profila un futuro radioso, con nuovi reparti, lavori imminenti, ben dieci anestesisti, poi se andiamo a vedere a via provinciale per Lenola le cose sono differenti, i dieci anestesisti sono spalmati su tutta la provincia di Latina, e non sono assunti di ruolo, ma partecipano a un bando per essere presi “a chiamata” ovvero si fanno la giornata in ambulatorio per sostituire altri colleghi che altrimenti non potrebbero andare in ferie. Certamente arriva la partoanalgesia con epidurale, ma a settembre, inoltre ben sei milioni di euro sono distribuiti per l’adeguamento in sicurezza degli ospedali di Fondi e Formia, ma vorremmo sapere quanti di questi soldi verranno veramente spesi a Fondi, tanto più che in una intervista il Senatore Fazzone vagheggia l’idea di un nuovo, unico ospedale tra Fondi e Terracina, magari in project financing, un progetto che a Fondi non ha portato molti vantaggi, ma che piace molto al senatore. Veramente parole in libertà, da alternare argomenti quali il calciomercato oppure la telenovela tra Chiara Ferragni e Fedez.

Noi di Fondi in Azione abbiamo provato a cercare in Regione qualche atto che attestasse l’esistenza del Polo Sanitario Centro, ma abbiamo trovato il vuoto pneumatico, neanche l’ombra.

Invece noi vorremmo parlare di come dovrebbe essere strutturato questo polo centro, se veramente si vuole creare una DEA di primo livello, per assicurare ai cittadini un pronto soccorso sicuro ed efficace, senza correre il rischio che in caso di infarto si debba correre a Formia o, peggio ancora, a Latina.

Ci dispiace che dell’ospedale di Fondi ci si pavoneggi in interviste a comando, dimenticandosi poi della reale situazione della sanità pontina in generale, di Fondi in particolare, che non merita neanche un saluto da parte del governatore Rocca, che recentemente ha presenziato a Terracina, Gaeta e Formia, ma che ha accuratamente evitato Fondi, che gli ha tributato oltre diecimila preferenze, ma che indubbiamente non bastano per passare per capire la realtà difficile del San Giovanni di Dio, noi fondani non meritiamo un simile affronto.