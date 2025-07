Finanziato per 1.5M di euro il progetto di riqualificazione dello stadio comunale di via Arnale Rosso

Con il decreto emesso lo scorso 15 luglio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a firma del capo del dipartimento per lo sport Flavio Siniscalchi, il Comune di Fondi si è ufficialmente aggiudicato un finanziamento di 1.500.000 euro per la riqualificazione dello stadio comunale di via Arnale Rosso. Una notizia accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro.

Come preannunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli, saranno finalmente abbattute le tribune incomplete che da 40 anni deturpano, anche visivamente, la struttura.

I dettagli del progetto, il cui costo complessivo ammonta a 1.800.000 euro (previsto un cofinanziamento comunale di 300.000 euro), sono stati illustrati nel corso dell’ultimo Consiglio.