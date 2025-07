Partito dall'Holiday Village il “viaggio” della Consulta ANCI Giovani Lazio

È partito da Fondi il “viaggio” della Consulta ANCI Giovani Lazio, promossa da ANCI Lazio per dare voce e strumenti operativi alla nuova generazione di amministratori locali.

Il primo incontro ufficiale dell’organo guidato dal presidente Angelo Mattoccia e dal suo vice Cristian Peppe si è infatti tenuto all’Holiday Village e ha visto la presenza di amministratori locali provenienti da tutta la regione Lazio.

A fare da cornice ad un evento importantissimo per il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica e amministrativa regionale, lo splendido litorale fondano, premiato per il quinto anno consecutivo con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Il presidente Mattoccia, cogliendo spunto dalla location, ha infatti sottolineato l’importanza di far “viaggiare” la Consulta attraverso tutto il territorio regionale.

Non resteremo fermi – ha detto - porteremo la Consulta nelle province del Lazio, per ascoltare bisogni, valorizzare esperienze, creare connessioni. Vogliamo che il protagonismo dei giovani nelle istituzioni locali sia sostenuto e messo in rete. Questo è il nostro obiettivo: ascolto, condivisione e presenza sul campo.

La scelta della location è stata motivo di orgoglio anche e soprattutto per il vice presidente della Consulta nonché consigliere comunale di Fondi Cristian Peppe che ha sottolineato l’importanza di essere presenti sul territorio, per interpretare al meglio le idee di tanti giovani, motivati e determinati amministratori, ma anche e soprattutto per rafforzare il legame e la collaborazione tra Comuni e ANCI.

All’incontro, dinanzi ad una platea quanto mai pullulante di ragazzi tra sindaci, consiglieri e assessori provenienti da tutta la regione, hanno fatto gli onori di casa il Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’europarlamentare Salvatore De Meo.