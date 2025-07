Il cantautore fondano Pestifero vince il Festival del Magazzino 2025

Domenica scorsa si è svolta la finale del Festival del Magazzino 2025, il contest canoro riservato ai giovani talenti emergenti del sud pontino: a vincere è stato il cantautore fondano Pestifero con la sua Pesaro.

Nella cornice del Parco Nicholas Green a Fondi, domenica 20 luglio è andata in scena la finale dell’edizione numero sette del Festival del Magazzino, il contest organizzato dall’A.P.S. il Magazzino Fondi. Ad alternarsi sul palco diciassette giovani cantanti provenienti da tutta la Provincia di Latina, giunti all’atto finale della kermesse dopo aver superato le selezioni e le semifinali dello scorso giugno.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Pestifero, nome d’arte di Andrea Pestillo, 20 anni, cantautore di Fondi, che ha presentato in gara il suo brano originale Pesaro, pubblicato lo scorso 9 maggio.

In occasione delle semifinali Pesaro aveva già riscosso un ottimo riscontro, vincendo il premio di Miglior brano originale e Miglior arrangiamento.

Le parole del vincitore:

Sono felicissimo per questa vittoria, è uno stimolo in più e un motivo di grande orgoglio. Sicuramente vedere che l’impegno che sto mettendo nella musica stia dando i suoi piccoli frutti mi riempie di gioia e mi spinge a non fermarmi. Il livello era davvero molto alto e i complimenti vanno a tutti noi ragazzi che abbiamo partecipato, portando un pezzo di noi su quel palco. Ringrazio la mia casa discografica The Lab Music Factory e il mio co-writer e amico Daniel Riggione, con cui mi sono divertito a scrivere Pesaro e tanti altri brani che presto sentirete.

Al secondo posto si è classificata Claudia Meloni e al terzo Enrica Tara con i Santi Anastasij Project. Altri riconoscimenti sono andati a Isabelle Baliotto, che si è aggiudicata il Premio della Commissione Artistica, Claudia Cerullo il Premio del Pubblico, Dario Pietrosanto il Miglior testo originale, Alyssa il Premio Social e Piergiorgio Pernarella il premio per la Miglior esibizione.

Gli altri finalisti sono stati gli Star-Rush, Clara Barlone, Vincenzo Bortone, Irene Di Fazio, Cristina Mancini, Michela Marconi, Lucrezia Palmigiani, Gaia Palmisciano ed Eliana Vocella. Inoltre, ospite e madrina della serata è stata Valentina Piras, vincitrice dell’edizione 2024 del Festival.

Molto soddisfatta l’organizzazione, così come il presidente dell’A.P.S. il Magazzino Fondi Paolo Campobasso:

Un evento in grande crescita rispetto alle edizioni precedenti e che ci incoraggia a proseguire per questa strada, con il costante lavoro per migliorare il format. In questi mesi abbiamo ascoltato oltre cinquanta artisti, dando un piccolo spazio a tanti ragazzi che spesso non hanno occasioni di esibirsi dal vivo; molti di loro possono ambire a palchi ben più grandi e ci auguriamo che il Festival del Magazzino sia solo il primo passo.