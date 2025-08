Giovedì 7 agosto il concerto di Vito Asta e il "Canzoniere Popolare Italiano"

L’Associazione Pro Loco Fondi APS è lieta di presentare una serata all’insegna della musica, delle radici e delle emozioni: giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21:00, nello splendido scenario del Chiostro Comunale di San Francesco, si esibirà Vito Asta, direttamente da “The Voice Senior”, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici, accompagnato dal gruppo "Canzoniere Popolare Italiano".

Un evento imperdibile ad ingresso gratuito con posti a sedere, pensato per regalare al pubblico un viaggio coinvolgente tra le canzoni e le musiche della tradizione popolare italiana, eseguite nella loro forma più autentica e toccante. Sarà una serata dove la voce, l’emozione e la tradizione si fonderanno per celebrare l’anima più profonda della nostra cultura musicale.

Il Canzoniere Popolare Italiano è un ensemble impegnato da anni nella ricerca, valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale popolare delle varie regioni italiane. I brani vengono eseguiti nelle lingue e nei dialetti originali, con arrangiamenti fedeli al contesto socioculturale di provenienza, ma reinterpretati con uno spirito contemporaneo che li rende vivi, attuali e accessibili a tutti.

La formazione musicale del gruppo: Lucia Asta: voce solista, tamburelli, campanelli, cupa cupa; Vito Asta: voce solista, chitarra, mandolini, bouzouki, flauti dritti, armoniche, ocarina, scacciapensieri, castagnette, tamburelli, campanelli; Fulvio Filippini: voce, fisarmonica, armoniche, chitarra, lira calabra, tamburelli; Vittorio Pataia: voce, chitarra, chitarra battente.

Il concerto del 7 agosto rappresenta una tappa estiva significativa per il gruppo, che già lo scorso 14 giugno ha riscosso grande successo con un’altra esibizione a Fondi, in occasione della Festa della Musica, in piazza Santa Maria. Anche in quell’occasione, la proposta artistica del Canzoniere Popolare Italiano ha saputo conquistare il pubblico con un repertorio ricco di pathos, ricordo e vitalità.

L'evento è patrocinato dal Comune di Fondi, promosso dalla Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate e si inserisce nel calendario di manifestazioni volte a valorizzare la cultura e l’identità del territorio, promuovendo occasioni di aggregazione sociale e di conoscenza delle nostre radici musicali.

Vi aspettiamo per vivere insieme una serata ricca di musica, emozioni e cultura popolare! - è l’invito che il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli, rivolge a tutti.

INFORMAZIONI:

Giovedì 7 agosto 2025 Ore 21:00

Chiostro Comunale di San Francesco – Fondi (LT)

Ingresso gratuito – Posti a sedere

Info: 329 7764644 (anche WhatsApp).