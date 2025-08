Pubblicato il bando per l'affidamento delle strutture sportive in orario extrascolastico

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi in orario extrascolastico per l’anno 2025/2026.

Tre le strutture interessate:

Ogni anno rinnoviamo questo bando molto sentito tra le associazioni– commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – l’utilizzo delle strutture sportive in orario extrascolastico non è scontato e consente a molte piccole realtà che non dispongono di palestre proprie di svolgere un lavoro prezioso per la collettività, garantendo la sopravvivenza di discipline considerate minori in quanto meno praticate e favorendo l’attività fisica in particolare tra i giovanissimi. Trattandosi di un mese in cui spesso capita di non venire a conoscenza di bandi e avvisi pubblici per via delle ferie estive ci teniamo a dare massima visibilità a questa opportunità che riteniamo preziosa per lo sport locale.