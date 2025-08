L’8 e il 9 agosto la commedia in dialetto fondano “I due badanti” inserita nella manifestazione “Estate all’Olmo”

Si terrà venerdì 8 e sabato 9 agosto, in Piazza delle Benedettine, la commedia in due atti in dialetto fondano “I due Badanti”.

In scena a partire dalle 21:30, nell’ambito della 31esima edizione della manifestazione “Estate all’Olmo”, la Nuova compagnia di Teatro Popolare Nino Canale.

L’evento, organizzato dall’Associazione Confronto in collaborazione con il Comune di Fondi, rientra nel cartellone ufficiale “Estatissima 2025”.

Non può esistere un’edizione senza una commedia in dialetto fondano – commenta l’organizzatore Carlo Alberoni – il pubblico l’attende, gli appassionati la gradiscono. Forse è ostinazione, forse è un darsi coraggio, ma insomma siamo ancora qui. Dopo mesi di prove, la Nuova compagnia di teatro popolare che ricorda il decano del teatro cittadino, Nino Canale, porta in scena una nuova commedia, esilarante e sicuramente un po’ diversa da quelle a cui siamo abituati.

Dal testo originale sono stati apportati tagli ed integrazioni da parte di Carlo Alberoni che ha curato la traduzione in dialetto e sviluppato scene quali la cassamortara, la mamma con il figlio aspirante attore, la ballerina che stupendamente aleggia sulle note di I Don't Want to Miss a Thing e la farsa delle ceneri.

La commedia narra la storia di un’attrice a riposo che per aiutarsi economicamente è costretta a mettere in locazione il proprio appartamento a due separati che ricambiano il costo dell’affitto mediante servizi casalinghi. La questione si complica quando arrivano le ex mogli. Segue, a quel punto, un momento che può definirsi “teatro nel teatro”.

La regia non c’è: Carlo Alberoni, infatti, non vuole appellarsi a tanto perché considera che il vero regista era Nino Canale.

Personaggi e interpreti:

Li Li, attrice-proprietaria - ANTONELLA di MANNO

Nicola, 1° badante - ONORATO CARDINALE

Giulio. 2° badante - CARLO ALBERONI

Marisa, moglie di Nicola - VIRGINIA MARROCCO

Patrizia, avvocato, moglie di Giulio - TINA PAPA

Il coro della piazza - TINA DI MAURO, LORIANA CARDINALE

Madre con figlio aspirante attore - VALENTINA CARDINALE, LEONARDO DAVIA

Addetta alle Pompe funebri - LORIANA CARDINALE

Funzionaria comunale – Attrice - NOEMI LO BORGO

Ballerina - SIRIA TRANI

Suonatore - TONINO DE CAROLIS

Suggeritrice - VALENTINA CARDINALE

ATTREZZERIA MARIA FIORITO e MORENA D’AURIA

Montaggio musiche: STEFANO NESTI

Audio-Luci: BRUNO GENTILE

La commedia tornerà in scena il 29 agosto in occasione della Festa della Madonna degli Angeli, e il 12 e 13 agosto in largo Elio Toaff (Giudea).