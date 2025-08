Il 7 e il 21 agosto torna in spiaggia la rassegna del cineforum targata Obiettivo Comune

L’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune presenta il cineforum estivo, in spiaggia, presso il “Margalù Beach” di Fondi, in via Guado Bastianelli.

Dopo la fortunata esperienza nella primavera del 2017 con il cineforum “Le Idi di Marzo”, e quello in spiaggia nel 2022 presso il Knulp on the Beach, l’AssociAzione fondana ha deciso di rilanciare proiezioni e dibattiti in riva al mare.

Il 7 e il 21 agosto, a partire dalle ore 21, verranno proiettate delle pellicole scelte accuratamente dai membri del gruppo operativo dell'associazione e che godranno anche di presentazioni del Festival Inventa un Film di Lenola che torna a collaborare con la realtà fondana.

Nell'appuntamento di domani verrà proiettata la pellicola, del 2013, "Viva la Libertà" di Roberto Andò. Un intreccio tra politica e identità personale che racconta la crisi del leader dell’opposizione misteriosamente scomparso. Al suo posto compare il fratello gemello, ex professore di filosofia con disturbi psichici, che conquista l’opinione pubblica con la sua autenticità. Il film esplora il vuoto della politica contemporanea e il desiderio di verità. Attore protagonista Toni Servillo che interpreta magistralmente entrambi i fratelli.

Giovedì 21 agosto, invece, sarà la volta di "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani, una commedia drammatica uscita nel 2023 e che vede in primo piano l'attore Antonio Albanese che svolge il ruolo da protagonista nel quale conduce un laboratorio teatrale in carcere. L’esperienza diventa un percorso di riscatto e dignità, culminando in un tour che supera i confini del carcere. Il film è liberamente tratto dal francese "Un Triomphe" e ispirato a una vicenda reale del 1985.

La rassegna è organizzata in collaborazione anche con lo stabilimento balneare “Margalù Beach” ed è patrocinata dal comitato promotore della “Casa della Cultura” a Fondi.