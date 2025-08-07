Il Partito Democratico sostiene la proposta per l'istituzione dello psicologo di base

Il Partito Democratico di Fondi aderisce con convinzione alla campagna per lâ€™istituzione dello Psicologo di base nella Regione Lazio, sostenendo la Proposta di Legge regionale di iniziativa popolare promossa dalla Consigliera Sara Battisti.

Si tratta di un impegno concreto che parte dalle fragilitÃ delle persone, con lâ€™obiettivo di garantire a tutti e tutte un accesso equo e gratuito al supporto psicologico, a prescindere dalle condizioni economiche. La proposta prevede la presenza di uno psicologo delle cure primarie ogni 15.000 abitanti presso i distretti sanitari, in collaborazione con medici di base, pediatri e Centri di Salute Mentale.

In un momento storico in cui oltre 16 milioni di italiani soffrono di disturbi psicologici â€“ nel Lazio si stimano 1,5 milioni di casi â€“ Ã¨ urgente intervenire. Ansia, depressione, disturbi alimentari e altri disagi non possono piÃ¹ essere ignorati. Il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione, deve comprendere anche la salute mentale.

La raccolta firme Ã¨ lo strumento piÃ¹ rapido ed efficace per portare la proposta allâ€™attenzione del Consiglio Regionale. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza, a prescindere dalle appartenenze politiche, a partecipare e firmare.

Nei prossimi giorni saranno organizzati anche a Fondi momenti pubblici dedicati alla raccolta firme. Seguite i nostri canali per conoscere date e luoghi dei banchetti. Firmare significa dare voce a un bisogno reale e contribuire a costruire una sanitÃ pubblica piÃ¹ giusta e vicina alle persone.

Lorenzo Cervi

Segretario PD Fondi