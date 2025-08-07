Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marcucci chiede intervento urgente per la manutenzione stradale

"Ancora una volta, Fratelli d'Italia rimarca la necessitÃ di intervenire seriamente sullo stato delle infrastrutture pubbliche" - con queste parole, il capogruppo consiliare meloniano, Avv. Stefano Enea Guido Marcucci, ha sottolineato come l'attuale Giunta sia venuta meno ad uno dei punti focali dell'attivitÃ di ordinaria amministrazione a livello locale: la manutenzione delle strade.

A Fondi vi Ã¨ un serio problema della gestione delle infrastrutture, in particolare delle arterie stradali periferiche, che sono pressochÃ© abbandonate a loro stesse - ha affermato il consigliere di minoranza, ed ha aggiunto - in questi anni, come membri dell'opposizione, abbiamo portato all'attenzione, l'inadeguatezza strutturale, sia per quanto riguarda le strade, che non hanno nulla da che invidiare a paesaggi lunari in quanto a buche, come pure i marciapiedi, le cui mattonelle, in molte zone anche centrali della cittÃ , sono a malapena incollate, rappresentando di fatto, un pericolo per la sicurezza pubblica dei cittadini.

Ciononostante, il capogruppo della destra d'opposizione fondana, riconosce l'impegno dell'Assessore competente e della Giunta nell'intervenire a riguardo:

Va sicuramente riconosciuto l'inserimento della manutenzione stradale nell'apposito Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ma serve molto di piÃ¹ e in tempi celeri!.

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Fondi, infatti, il capogruppo Marcucci ha presentato un'interpellanza al Sindaco e all'Assessore di riferimento, chiedendo chiarimenti sulle modalitÃ di tali interventi:

Non Ã¨ ancora chiaro quali siano i criteri in base ai quali, verranno svolte tali attivitÃ di manutenzione stradale, nÃ© le tempistiche e il relativo ordine di intervento, nÃ© tantomeno, se tali interventi avranno carattere generale e distribuiti su tutto il territorio, o se i beneficiari di tali interventi, saranno in pochi.

Esprime poi il capogruppo di Fratelli d'Italia, un auspicio su tali interventi:

Spero che la giunta, si metta una mano sulla coscienza, e tra questi interventi "a sorpresa", inserisca anche quelli necessari per Via F.S. Nitti, cosÃ¬ disconnessa e mal ridotta che parlare di "crateri", Ã¨ un eufemismo: addirittura dalle buche presenti sul manto stradale escono dei topi. Per non parlare di via Ponte Gagliardo, altra strada che necessiterebbe da anni di una manutenzione seria. Qualche settimana fa si Ã¨ sfiorata una tragedia: del manto stradale Ã¨ letteralmente schizzato dentro una casa, rompendo la zanzariera del proprietario e colpendolo in pieno sul gomito. Non voglio neanche pensare cosa sarebbe successo se avesse colpito un bambino o un anziano!

Conclude infine Marcucci:

Noi di Fratelli d'Italia, vorremmo che la nostra interpellanza sia presa come la volontÃ , da parte nostra, di dover ristabilire il primato del bene pubblico per eccellenza (come le strade), a beneficio di tutti i cittadini, senza alcuna differenza. Sono tante le strade che necessitano di una manutenzione urgente. Ã‰ arrivato il momento di intervenire seriamente sulla problematica!

Avv. Stefano Enea Guido Marcucci

Capogruppo Fratelli d'Italia Fondi