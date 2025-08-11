Cinque anni di sport, salute e frutta in festa sulle spiagge con il Fondi Fruit Summer

Si Ã¨ conclusa venerdÃ¬ con grande successo la quinta edizione del Fondi Fruit Summer, la manifestazione estiva, organizzata da Comune di Fondi e MOF con il supporto dellâ€™associazione Nautilus, che da cinque anni trasforma le spiagge di Fondi in un laboratorio a cielo aperto di sport, salute, cultura e divertimento, in cui la frutta si conferma protagonista come simbolo di benessere e stile di vita sano.

Negli anni, lâ€™evento Ã¨ diventato un punto di riferimento per stimolare stili di vita attivi, consapevoli e divertenti, grazie a un programma ricco di yoga, animazione, musica e momenti educativi dedicati a famiglie e giovani. Nellâ€™ultima tappa hanno voluto far sentire la propria vicinanza partecipando attivamente alle varie attivitÃ , oltre allâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato e il direttore del MOF Roberto Sepe da sempre promotori dellâ€™iniziativa, il vice sindaco Vincenzo Carnevale e il vice presidente della Provincia, Vincenzo Mattei.

Fondi Fruit Summer â€“ dichiara il sindaco Beniamino Maschietto - conferma ogni anno il suo ruolo di ponte tra sport e salute, offrendo alla comunitÃ momenti di svago che sono anche un invito a scegliere uno stile di vita attivo e alimentato dalla frutta, fonte di energia e benessere.

Lâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive, Stefania Stravato, ha tracciato un bilancio positivo di questa quinta edizione del Fondi Fruit Summer:

Dopo cinque edizioni, Fondi Fruit Summer si conferma un progetto capace di unire sport, salute e divertimento in unâ€™esperienza unica per la nostra comunitÃ . Ãˆ stata unâ€™occasione preziosa per promuovere uno stile di vita sano e attivo, valorizzando la frutta come simbolo di benessere, anche se non sempre a chilometro zero. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, che lascia unâ€™ereditÃ culturale importante e che auspico possa proseguire con altre forze e nuovi stimoli.

Il direttore del MOF, Roberto Sepe, ha sottolineato: