Scopri e riscopri la città con "Vivila" e le sue 6 passeggiate notturne nel centro storico

Sei passeggiate notturne nel Centro Storico di Fondi. Oltre settanta artisti pronti a farti innamorare. Non prendere impegni. Certe “storie” vanno vissute tutte d’un fiato

recita uno dei messaggi che l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS sta diffondendo per promuovere l'iniziativa "Vivila". Ed è questo il succo di un Progetto ambizioso e partecipativo, che gode del Patrocinio del Comune, che prenderà il via nelle prossime settimane per concludersi nel mese di Settembre, nel cuore della Città.

"Vivila" è un format dedicato alla nostra terra, ad una Città che potrai ascoltare, che potrai toccare, che potrai guardare, che potrai gustare, che potrai sognare e che, soprattutto, dovrai difendere. Ogni singola serata, infatti, è caratterizzata da un titolo, più che altro un'esortazione. Ed attorno a quell'invito gli artisti coinvolti presenteranno il loro talento a chi sceglierà di passeggiare insieme a noi negli angoli più affascinanti e nascosti del Centro Storico.

Poesia, letteratura, musica, danza, pittura, fotografia, teatro, cinema, artigianato, scultura, archeologia, disegno, riciclo e riuso. Creatività e talento, giovani e meno giovani, più di settanta artisti della Città e del comprensorio si ritroveranno tra i vicoli, nelle piazzette. Lo stupore, la curiosità, la sorpresa, il luogo insolito, l’Arte e la Bellezza. Gli ingredienti di "Vivila" sono questi. Perché chi si affiderà a noi in queste passeggiate notturne sà solo che saranno "interrotte" da performance artistiche, non conosce il luogo, l'artista, il momento. E per questo motivo il tutto assumerà il senso di una continua scoperta e riscoperta.

"Passeggiare di notte nel Centro Storico della Città non è mai stato così sorprendente" hanno assicurato gli organizzatori durante l'Aperitivo di Presentazione della manifestazione tenutosi nei giorni scorsi presso Bella Roma. E ringraziano l'artista Pretta Fiore che ha curato la scelta delle tonalità di colore che accompagnano ogni serata. Una rete di artisti e Associazioni, infatti, si rafforza in occasioni così partecipate e condivise, e diventa naturale creare collaborazioni e dare vita ad altri progetti culturali.

"Ascoltala" Sabato 23 Agosto, "Toccala" Domenica 24 Agosto, "Guardala" Sabato 30 Agosto, "Gustala" Domenica 31 Agosto, "Sognala" Sabato 6 Settembre, "Difendila" Domenica 7 Settembre, sempre con ritrovo alle ore 21,30 nel piazzale della Giudea. Questo è il Calendario di "Vivila". Che prevede un ticket di partecipazione di €5 per ogni singola serata, con la possibilità di acquistare un Abbonamento completo a soli €20. Il Ticket permetterà di usufruire di alcune offerte speciali e sconti, presso attività commerciali partner del Progetto. E per chi volesse ci sarà anche la possibilità di cenare presso l'Antipapa, uno dei locali del Centro Storico che supporta l'iniziativa: ogni serata la Cucina dell'Antipapa delizierà il nostro palato con un primo piatto a tema ed un calice di vino al simbolico prezzo di €10.

Per informazioni e prenotazioni: vivilafondi@gmail.com