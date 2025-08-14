Domenica 17 inaugurazione della scultura di Quinto "Il grido della mamma palestinese"

Domenica sera, alle ore 21.00, presso il suggestivo Cortile di San Simeone in via Cesare Augusto a Fondi, sarà inaugurata la scultura dell'artista Peppino Quinto, intitolata "Il grido della mamma palestinese". Un’opera potente e toccante che dà forma al dolore delle madri di Gaza, e con loro a tutte le vittime civili.

Attraverso la forza evocativa dell’arte, l’opera di Quinto rompe il silenzio e invita alla riflessione, alla partecipazione e a una responsabilità collettiva. È una testimonianza viva che sollecita coscienze e richiama l’urgenza di uno sguardo umano e partecipe verso la tragedia che colpisce la Palestina e, con essa, ogni luogo segnato dalla guerra e dall’ingiustizia.

All’inaugurazione interverranno, oltre all’autore, i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa: ANPI, Un Ponte Per, Azione Cattolica, Legambiente, Obiettivo Comune, CGIL, Libera. La serata sarà arricchita dagli interventi musicali del musicista Mario Cardinale.

Durante l’iniziativa, l’associazione Un Ponte Per promuoverà una raccolta fondi a sostegno della campagna umanitaria “Acqua per Gaza”, finalizzata a garantire accesso all’acqua potabile per la popolazione palestinese. Vi aspettiamo domenica sera per condividere insieme un momento di arte, memoria, solidarietà e impegno civile.

L’evento è patrocinato dalla Casa della Cultura di Fondi.