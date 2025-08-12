Lenola: domenica 17 torna la Notte delle Candele con un mare di luce nel cuore dellâ€™estate

Domenica 17 agosto 2025, al calar del sole, Lenola si trasformerÃ in un mare di luce e poesia. Per una sera, lâ€™illuminazione elettrica del borgo lascerÃ spazio alla carezza calda di trentamila ceri, accesi a uno a uno dalle mani attente di volontari, associazioni e famiglie. Ãˆ la Notte delle Candele, lâ€™evento che ha saputo conquistare il cuore di residenti e visitatori, diventando una delle tappe piÃ¹ romantiche e scenografiche dellâ€™estate pontina.

Il 17 agosto, alle 21 in punto, un segnale pirotecnico annuncerÃ lâ€™inizio del momento piÃ¹ atteso: le luci pubbliche si spegneranno e, allâ€™unisono, centinaia di candele si accenderanno, avvolgendo il borgo in una magica atmosfera di luce e incanto. Il centro storico, disteso su ventimila metri quadrati, si farÃ palcoscenico a cielo aperto: vicoli, piazze, scalinate e cortili vestiranno un abito di luce, disegnato da installazioni creative e fantasiose, realizzate con circa 500 ceri per ogni gruppo partecipante. Dalla Scalinata della Pace alla Basilica Santuario Santa Maria del Colle, ogni angolo sarÃ un quadro vivente, un mosaico luminoso che ridefinisce i contorni del borgo.

Nata nel 2019 con diecimila candele, la manifestazione ha triplicato il suo splendore e, anno dopo anno, continua a rinnovarsi grazie a un lavoro corale che unisce adulti, bambini e anziani in unâ€™unica grande comunitÃ . Lâ€™atmosfera sarÃ resa ancora piÃ¹ speciale da artisti di strada, musica dal vivo, animazione, e da un percorso arricchito da aree gastronomiche e punti di ristoro fissi, dove gustare prodotti tipici e specialitÃ locali. Tra le novitÃ di questâ€™anno spicca la presenza di un desk di Poste Italiane, dove sarÃ possibile acquistare una cartolina esclusiva e ricevere lâ€™annullo filatelico ufficiale dedicato allâ€™evento: un ricordo unico, destinato a durare nel tempo come testimonianza di una serata magica. Per agevolare lâ€™arrivo e la partecipazione, sarÃ attivo un servizio navetta, disponibile anche su prenotazione, che collegherÃ le aree di parcheggio al cuore illuminato del borgo.

La Notte delle Candele Ã¨ promossa dallâ€™Associazione Pro Loco Lenola APS con il patrocinio del Comune di Lenola, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, lâ€™Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Radio Show Italia 103.5, e con il sostegno dellâ€™Unione Europea. Ogni fiamma che brilla nelle vie di Lenola Ã¨ il frutto di un impegno condiviso, di mani che lavorano insieme per creare bellezza.

A tutti coloro che hanno reso possibile questa magia â€” associazioni, enti, volontari, cittadini â€” va il piÃ¹ sincero ringraziamento. PerchÃ© la luce delle candele, anche quando si spegne, continua a vivere nei ricordi e nei sorrisi di chi, almeno per una notte, avrÃ camminato tra le stelle.