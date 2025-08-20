Rinascita di una passione, ritorno di un sogno con la nuova realtÃ  sportiva ASD Basket Fondi 2025

La cittÃ di Fondi si appresta ad accogliere una nuova realtÃ sportiva di straordinaria rilevanza: l'A.S.D. Basket Fondi 2025.

Una societÃ che nasce da unâ€™iniziativa che trascende la dimensione meramente agonistica per configurarsi come autentica testimonianza di continuitÃ storica e rinnovamento identitario. Manifestazione tangibile di come certi valori, temprati dall'esperienza e custoditi dalla memoria collettiva, sappiano rigenerarsi in forme sempre piÃ¹ mature e consapevoli, dimostrando che l'amore per lo sport costituisce un patrimonio inalienabile della comunitÃ .

Tre ex atleti, protagonisti del basket fondano tra gli anni Ottanta e Novanta, hanno deciso di unire le loro esperienze, le loro competenze e, soprattutto, quella passione rimasta intatta nel tempo, per restituire alla nostra cittÃ ciÃ² che merita: una squadra capace di far sognare, di aggregare e di rappresentare con autenticitÃ il nostro territorio.

Questa iniziativa nasce dalla convinzione profonda che lo sport non Ã¨ competizione fine a sÃ© stessa, ma strumento di crescita umana e sociale. Il Basket Fondi 2025 non persegue scopi di lucro, ma ambisce a un obiettivo infinitamente piÃ¹ prezioso: restituire alla comunitÃ quella dimensione di condivisione e appartenenza che solo una squadra del cuore sa generare.

Il progetto sportivo si svilupperÃ nella partecipazione ai soli campionati senior, dove esperienza e maturitÃ si fondono con la determinazione e lâ€™energia dei piÃ¹ giovani. Ãˆ la pallacanestro dei valori, quella che insegna che ogni canestro Ã¨ frutto di un'azione collettiva, ogni vittoria il risultato di un impegno condiviso.

La direzione Ã¨ affidata a figure di riconosciuta competenza e dedizione. Claudio Fiore, Paolo De Santis e Dario Malfi compongono uno staff dirigenziale che unisce visione strategica e profonda conoscenza del territorio sportivo. La guida tecnica Ã¨ affidata al coach Franco Di Fazio, personalitÃ che ha saputo lasciare un'impronta indelebile ovunque abbia operato, mentre il ruolo di direttore tecnico Ã¨ stato assunto da Fabio Nardone, nome che evoca ricordi di eccellenza e professionalitÃ .

Il benessere degli atleti Ã¨ garantito dal Dott. Salvatore Nallo, medico sociale che coniuga competenza professionale e autentica passione cestistica. La sua presenza rappresenta la sintesi perfetta tra rigore scientifico e comprensione profonda delle dinamiche sportive.

Sul campo il Basket Fondi 2025 puÃ² contare su atleti di qualitÃ ed esperienza. Giuseppe Refini, Alessio Di Mascolo, Simone Massarella, Francesco La Manna, Stefano Valerio, Vittorio Dâ€™Agostino, Gianpaolo Stravato, Alessandro Fazzone, Davide Di Manno, Gabriele Sepe, Lorenzo De Bonis, Marco Di Cicco, Pierluigi Nocella, Alessandro Lauri e Vincenzo Mattei rappresentano il nucleo iniziale di un progetto destinato a crescere. Giocatori che incarnano lo spirito della societÃ e la determinazione di chi scende in campo non solo per vincere, ma per onorare la maglia e la cittÃ che rappresenta.

Questa non Ã¨ semplicemente la nascita di una nuova societÃ sportiva, ma il ritorno di un pezzo di storia cestistica cittadina. Ãˆ l'affermazione che certi amori non conoscono tempo, che certe passioni sanno rigenerarsi e trovare nuove forme di espressione.

Il Basket Fondi 2025 si propone come punto di riferimento per tutti coloro che credono nello sport come veicolo di valori, come momento di aggregazione sociale, come opportunitÃ di crescita individuale e collettiva.