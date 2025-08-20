Sabato 23 il Déjà Vu live concert in Piazza De Gasperi con musica live in attesa di Peppe Iodice

Non solo comicità il prossimo 23 agosto perché, prima del grande show comico di Peppe Iodice, saliranno sul palco del grande teatro all’aperto di Piazza De Gasperi a Fondi la cantautrice Amanda Iannotta e la sua band.

Il Déjà Vu live concert sarà un pre-serata all’insegna della buona musica tra brani scritti dalla frontwoman della band e cover, per cantare ma anche riflettere con testi che toccano tematiche sociali di grande attualità, come la violenza di genere e il bullismo, o introspettive.

Il brano “Déjà Vu”, per esempio, che ha portato la cantautrice di Priverno Amanda Iannotta e il chitarrista di Fondi Lorenzo Nogarotto a vincere una borsa di studio a Casa Sanremo, racconta, mediante il linguaggio universale della musica, come gestire un attacco di panico.

Sul palco, assieme ad Amanda e Lorenzo, ci saranno anche Fabio Francescato (batterista) e Lorenzo Miranda (bassista): i quattro componenti della band, in un estratto di circa un’ora del concerto che stanno portando in tournée in questi mesi, attraverseranno diversi generi musicali, dal rock al rap, e scalderanno l’atmosfera della serata in attesa dello spettacolo comico di Peppe Iodice che avrà inizio alle 22:00.

Dopo l’esperienza di Sanremo – ricordano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – assieme ad altri cittadini che si erano distinti in diverse attività satellitari rispetto al Festival principale, avevamo premiato Lorenzo Nogarotto invitandolo ad esibirsi dinanzi al pubblico delle grandi occasioni durante l’estate fondana. Detto fatto: sabato sarà una delle serate di punta e invitiamo la cittadinanza a prendere parte numerosa alla serata con inizio alle ore 21:00.

Il concerto è promosso dal Comune di Fondi nell’ambito del cartellone “Estatissima 2025”.